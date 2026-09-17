Maledizione “La Qualunque”: mai nominare Cetto invano

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Non c’era il panico da Generale e da sondaggi, la benzina era sotto i 2 euro, insomma a via della Scrofa si stava un po’ più sereni e l’ansia da prestazione esecutiva non era così logorante. Saranno queste, con tutta probabilità, le ragioni che hanno spinto la presidente del Consiglio a fare un passo indietro e a rivalutare quella misura che senzadubbiamente e infattamente ricorda le promesse del personaggio di Antonio Albanese