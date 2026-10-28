Destra in tilt sui No vax. Il monito di Mattarella: «La scienza salva vite»

Il capo dello Stato denuncia i rischi della disinformazione, mentre alla Camera passa la norma sui medici radiati. Ma è scontro di nuovo con Forza Italia
Nello stesso giorno in cui la Camera approva il disegno di legge sulle professioni sanitarie – che contiene la controversa norma per il reintegro dei medici No vax – sono arrivate le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordare l’importanza di contrastare la disinformazione sui vaccini. «Riflettendo sui successi conseguiti, risaltano talune stridenti contraddizioni del nostro tempo. La ricerca e la scienza salvano vite umane, in numero sempre maggiore, eppure dobbiamo tut