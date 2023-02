La Cassazione ha reso definitiva la condanna a un anno e sei mesi per peculato per la sottosegretaria del ministero dell’Università. Ma a più di 24 ore dalla sentenza la presidente del Consiglio tace

E adesso? La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedeva fino a poco prima della condanna della sua sottosegretaria del ministero dell’Università Augusta Montaruli a un anno e se mesi «certezza del diritto e certezza della pena». Per fino a poco fa, intendiamo esattamente fino al 5 febbraio, quando all’Auditorium della Conciliazione, in occasione dell’evento di chiusura della campagna elettorale di Francesco Rocca (oggi presidente del Lazio) scandiva: «Certezza del diritto, certezza della pena. Che significa che chi è indagato o sotto processo deve avere il massimo delle garanzie, ma significa anche che quando sei condannato con sentenza passata in giudicato la pena te la devi scontare».

La sentenza

La Cassazione giovedì notte ha confermato la sentenza della Corte d’appello che ha chiarito che Montaruli, oggi deputata e con un ruolo di governo, quando era consigliera regionale in Piemonte si è fatta rimborsare indebitamente spese per 25 mila euro, tra cene di lusso, borse, Sawarovski, e un libro piccante, e per questo si è macchiata di peculato. Nessuno di Fratelli d’Italia, nonostante il partito abbia confermato la sentenza, finora si è espresso, nemmeno la presidente del Consiglio che ha indicato il nome di Montaruli per l’incarico ministeriale.

