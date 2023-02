La condanna per peculato confermata a Domani da Fratelli d’Italia è di un anno e sei mesi, la ministra Anna Maria Bernini non commenta. Ha acquistato con i soldi della regione borse, Swarovski e i libri Mia suocera beve e Sexploration, di cui però, riportavano le motivazioni della sentenza dell’appello «non si coglieva il nesso con l’evento letterario sulla violenza sulle donne»

La sottosegretaria del ministero dell’Università Augusta Montaruli, politica molto vicina alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stata definitivamente condannata per il caso “Rimborsopoli” in Piemonte. La Corte di Cassazione sì è pronunciata questa notte intorno all’una, notizia riportata dalla stampa locale e confermata a Domani da Fratelli d’Italia. La ministra dell’Università Anna Maria Bernini (di Forza Italia) non commenta.

La Corte d’Appello aveva ritenuto nel 2021 Montaruli colpevole di essersi fatta rimborsare impropriamente spese per un totale di oltre 25mila euro: 20mila euro di bar e ristoranti, borse, Swarovski e i libri “Mia suocera beve” e “Sexploration. Giochi proibiti per coppie”, di cui però, riportavano le motivazioni «non si coglieva il nesso con l’evento letterario sulla violenza sulle donne, stranamente organizzato in notturna».

La condanna definitiva è di un anno e sei mesi, un mese in meno rispetto a quanto stabilito dalla Corte d’Appello.

Il caso

Il caso risale alle spese fatte tra il 2010 e il 2014, la Procura di Torino aveva contestato una lunga serie di spese: cene, abiti di lusso, e, ha ricordato a più riprese la stampa, le mutande verdi del governatore Roberto Cota. Le spese contestate a Montaruli all’inizio erano 41.552 euro.

L'appello bis è stato celebrato per iniziativa della Corte di Cassazione che aveva annullato una sentenza precedente. La loro difesa si basava sul fatto che avevano presentato sì gli scontrini, ma senza fare pressioni: «In merito alle spese attribuite ai miei assistiti - ha detto a questo proposito l'avvocato Guido Carlo Alleva, difensore di Cota e della parlamentare Montaruli (Fdi) - non vi furono comunicazioni, discussioni o anche semplici conversazioni con i capigruppo». Non vi furono «insistenze, proteste o pressioni per ottenere il rimborso, né verso le segretarie, né verso chiunque altro. Si tratta di semplice presentazione di scontrini».

Via via l’ammontare è calato. Il corso per i social era stato ad esempio riconosciuto un legittimo strumento. Sexploration no.

Da Predappio al governo

Montaruli, classe 1983, prima di rivestire il ruolo di sottosegretaria, ha iniziato da giovanissima a fare politica. A partire dai pellegrinaggi a Predappio, dove si trova la tomba di Benito Mussolini, «un errore di gioventù, non bisogna andare a Predappio», ha detto alla redazione di Giovanni Floris DiMartedì che primo novembre ha mostrato la foto dell’happening neofascista in onore del Duce a cui lei ha preso parte. Rappresentante degli studenti universitari per il Fuan, Fronte universitario d'azione nazionale, ha trasformato il suo attivismo in presenza istituzionale.

Avvocata, Montaruli è stata militante nel Popolo della Libertà prima e in FdI poi, consigliere comunale e assessore alla cultura a San Mauro Torinese dal 2007 al 2010, dopo essere stata eletta consigliere regionale è diventata portavoce nazionale della Giovane Italia nel 2012. Candidata già nel 2013, entra a Montecitorio nel 2018, quando il caso "Riborsopoli” ormai era già conclamato.

Adesso nonostante la condanna non rischia sulla carta di essere cacciata dal parlamento come Silvio Berlusconi nel 2013, la sua condanna è infatti è più ridotta. Ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe chiedersi se è il caso che Montaruli continui a far parte del ministero dell’Università, adesso che è chiaro che le sue letture pagate con i soldi dei contribuenti non erano legittime.

© Riproduzione riservata