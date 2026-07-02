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Una bomba è esplosa nel centro di Damasco, in Siria. Secondo quanto riferisce il ministero dell’Interno i morti sarebbero almeno 5, mentre sono 16 le persone ferite portate in ospedale. L’esplosione è avvenuta in un caffè a cento metri dal Palazzo di Giustizia, sulla strada che conduce al mercato di Hamidiyeh, una delle zone più affollate della capitale siriana.

Secondo quanto riporta Al Jazeera, l’attentatore avrebbe messo un ordigno improvvisato sotto un tavolo del locale pieno di gente, prima di andare via. Non sarebbe ancora stato identificato.

Non si tratta del primo attentato di questo tipo da quando l’ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato destituito, alla fine del 2024, da Ahmed al-Sharaa. Sempre nella capitale, il 19 maggio scorso un'autobomba aveva ucciso un soldato siriano e ferito almeno altre 18 persone fuori da un edificio del Ministero della Difesa.

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