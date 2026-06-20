«Il più lussuoso al mondo»: il tycoon presenta l’aereo che aveva scatenato accuse di corruzione, dopo averlo ulteriormente imbellito in vista delle cerimonie del 4 luglio. E dire che l’emiro con la guerra «ne ha viste delle belle», come lo stesso presidente ha detto

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«You won’t believe it actually». Roba da non crederci, dice Donald Trump tutto compiaciuto, presentando a portata di telecamere il Boeing 747 che gli era stato regalato dal Qatar sollevando accuse (dai dem ma in alcuni casi anche bipartisan) di corruzione: trattavasi infatti di quattrocento milioni di dollari consegnati in forma di aereo di lusso.

Aereo che l’inquilino della Casa Bianca ha voluto ulteriormente apparecchiare in versione extra lusso, tralasciando giusto quegli ulteriori lavori che ne avrebbero ritardato l’inaugurazione: evidentemente il tycoon teneva proprio a scartare il pacchetto sùbito dopo aver concluso l’accordo di cartapesta con l’Iran, termine fragile di una guerra da lui stesso innescata e della quale i Paesi del Golfo avevano avvertito le conseguenze.

«Roba da non crederci», quindi: «La qualità dei legni, dei materiali, dei motori – i motori migliori al mondo, non c’è niente di simile altrove – è un onore e voglio ringraziare l’emiro. He’s a fantastic guy». E poi il riferimento esplicito agli effetti della guerra: «He went through a lot over the last few months».

Ne ha dovute vedere delle belle negli scorsi mesi.

Eh già: il pasticcio sollevato da Trump e Netanyahu con tutti i suoi riverberi nella regione. L’emiro, quindi… «He’s very brave, è molto coraggioso».

«Questo aereo è considerato come uno dei più lussuosi del pianeta»: oltre al regalo in sé, c’è poi il conto certamente salatissimo degli ulteriori lavori imposti da Trump all’amministrazione Usa, i cui tanti zeri non ha mai voluto render pubblici. La fretta di inaugurare il “gioiellino”, che ha sollevato anche timori per la sicurezza smentiti da chi di competenza, è legata anche all’approssimarsi della data del 4 luglio, occasione nella quale il Boeing verrà esibito.

Da quando Donald Trump ha rimesso piede alla Casa Bianca, l’arricchimento personale suo e della sua famiglia è lievitato di miliardo in miliardo: non è un mistero che l’attuale presidente Usa stia sfruttando l’incarico così da far lievitare i profitti dei Trump.

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