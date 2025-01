Hamas ha fatto sapere che tra i 90 prigionieri palestinesi rilasciati all'alba di lunedì, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco siglato con Israele, ci sono 69 donne e 21 ragazzi adolescenti dalla Cisgiordania e da Gerusalemme. La maggior parte dei detenuti sono stati liberati dalla prigione di Ofer a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, accolti da migliaia di persone in festa.

Tra i detenuti liberati c'è la 62enne Khalida Jarrar, leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, una fazione laica di sinistra coinvolta in attacchi in Israele negli anni Settanta, che in seguito ha ridotto le attività militanti. Dal suo arresto alla fine del 2023, è stata tenuta in detenzione amministrativa rinnovabile a tempo indeterminato, una pratica ampiamente criticata che Israele usa contro i palestinesi. "Stiamo vivendo questa doppia sensazione, da un lato, questa sensazione di libertà, per la quale ringraziamo tutti, e dall'altro, questo dolore, per la perdita di così tanti martiri palestinesi", ha detto all'Associated Press.​​​​​

Bushra al-Tawil, anche lei rilasciata, è invece una giornalista palestinese incarcerata in Israele nel marzo 2024. "L'attesa è stata estremamente dura. Ma grazie a Dio, eravamo certi che da un momento all'altro saremmo stati rilasciati", ha detto. Mentre Shatha Jarabaa, 24 anni, arrestata per un post sui social media che criticava la "brutalità" dell'operazione militare di Israele a Gaza ha riferito al Guardian di essere "molto felice! Grazie a Dio sono fuori. Mi hanno trattato molto male in prigione. È stato orribile".

Ahmad Khsha, 18 anni, che era stato arrestato nel gennaio 2024 a Jenin ha raccontato che, prima della liberazione, "hanno fatto irruzione nelle nostre celle e ci hanno lanciato gas lacrimogeni. Ci hanno torturati in cella, ogni giorno".

La liberazione di 90 prigionieri palestinesi è avvenuta dopo il rilascio di tre donne israeliane, tenute in ostaggio da Hamas dal 7 ottobre 2023.