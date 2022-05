Sul profilo Facebook ufficiale è stata annunciata la morte del musicista che da tempo era ricoverato in una clinica a Roma. La sua carriera musicale inizia negli anni Settanta con la band Buon vecchio Charlie

«Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: «Se muoio, muoio felice». Così sulla pagina Facebook del musicista, da tempo ricoverato in una clinica a Roma, è stata resa nota la sua morte, a 67 anni.

La sua carriera musicale inizia negli anni Settanta, con la band progressive rock italiana Buon vecchio Charlie, che ha prodotto solo un disco nel 1971. Benson, dopo lo scioglimento della band, continua da solista e partecipa al programma radiofonico “Per voi giovani” di Renzo Arbore, dove racconta le novità nel mondo della musica.

Negli stessi anni recita nel ruolo di se stesso nel film Maledetto il giorno in cui ti ho incontrato di Carlo Verdone. Il chitarrista diventa poi protagonista di programmi tv musicali. Partecipa al programma Quelli della notte di Renzo Arbore e a Isolati, un programma di Rai2, parodia dell’Isola dei famosi.

Benson è nato nel 1955 a Woking, in Inghilterra. Madre romana e padre inglese, si trasferisce in Italia durante la gioventù e compra la prima chitarra elettrica venduta nel 1966.

