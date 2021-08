Continua l’offensiva in Afghanistan, il presidente Usa: «Non passerò questa guerra a un quinto presidente». I talebani hanno preso il controllo dell’università di Kabul, si arrende anche Baram, è iniziata la fuga dei civili, tra loro anche un certo numero di alti funzionari afgani. Sami (Unhcr): «Un dramma che si ripete». Sono iniziate questa mattina le operazioni per il rientro in Italia dei connazionali

I talebani continuano ad espandersi, i civili stanno fuggendo dalla capitale dell'Afghanistan, Kabul, mentre i talebani sono arrivati in città. Molte persone, riporta Bbc, stanno scappando a bordo delle proprie auto. Il traffico è paralizzato, c’è chi sta provando a raggiungere a piedi l’aeroporto. Tra le persone in fuga non solo i civili. Un certo numero di alti funzionari afgani, tra cui alcuni consiglieri del presidente Ashraf Ghani, riporta la Cnn, sono arrivati nella sala Vip dell'aeroporto e stavano aspettando un volo da Kabul. La loro destinazione è sconosciuta.

La presa dell’Afghanistan, riferiscono più fonti, dovrebbe avvenire in maniera pacifica, ma la paura si sta estendendo nel paese. Un funzionario afghano ha riferito che oltre a Kabul, anche le forze della base aerea di Bagram, una città a 60 km da Kabul, sede di una prigione che ospita 5.000 detenuti, si sono arrese ai talebani. Il capo del distretto di Bagram, Darwaish Raufi, ha riferito che la resa ha consegnato l'ex base americana agli insorti. La prigione ha ospitato sia i talebani che i combattenti del gruppo dello Stato Islamico.

Per la portavoce dell’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), Carlotta Sami, quanto sta accadendo in queste ore è «il dramma che si ripete».

Biden

Il presidente Usa, Joe Biden, sabato ha annunciato una serie di azioni conseguenti alla situazione in corso in Afghanistan, tra cui dirigere la comunità di intelligence «per garantire che manterremo la capacità e la vigilanza per affrontare future minacce terroristiche dall’Afghanistan», incaricando il Segretario di Stato Antony Blinken di sostenere il presidente afghano Ashraf Ghani, comunicando ai rappresentanti dei talebani a Doha «che qualsiasi azione da parte loro sul campo in Afghanistan, che metta a rischio il personale statunitense o la nostra missione lì, sarà accolta con una risposta militare rapida e forte» e incaricando l’ambasciatore Tracey Jacobson di «elaborare, trasportare e ricollocare i richiedenti di visto speciale per immigrati afgani e altri alleati afgani».

Biden ha attaccato l’ex presidente Donald Trump sulla gestione del conflitto: «Sono stato il quarto presidente a presiedere una presenza di truppe americane in Afghanistan: due repubblicani, due democratici. Non vorrei, e non lo farò, passare questa guerra a un quinto».

Secondo la Cnn, gli Usa si preparano a chiudere l’ambasciata, probabilmente entro martedì.

Kabul

I talebani hanno preso il controllo dell’università di Kabul, nella parte occidentale della capitale, e hanno anche issato le loro bandiere in uno dei distretti. Lo riferisce l’agenzia russa Ria novosti citando una propria fonte.

«L’Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città» aveva scritto su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani.

Una fonte residente in un quartiere della capitale afghana ha comunque detto ad Af che «vi sono combattenti talebani armati nella zona, ma non vi sono combattimenti».

Jalalabad

I miliziani si erano in precedenza impossessati anche di Jalalabad – l’ultima grande città al di fuori della capitale controllata dal governo centrale sempre più isolato, mentre decine di migliaia di persone fuggono dalla loro rapida avanzata. In un’offensiva nazionale durata poco più di una settimana, i talebani hanno sconfitto, cooptato o messo in fuga le forze di sicurezza afghane da vaste aree del paese. Anche il presidente Ashraf Ghani, che ieri ha parlato alla nazione per la prima volta dall’inizio dell’offensiva, appare sempre più isolato.

Ponte aereo per gli italiani

Sono iniziate questa mattina le operazioni per il rientro in Italia del personale dell’ambasciata a Kabul e dei connazionali presenti in Afghanistan. A quanto si apprende, la partenza del volo è prevista per le 21.30 locali. Ieri l’appello della Farnesina tramite una mail mandata agli italiani presenti in Afghanistan a ritornare in Italia tramite il volo messo a disposizione dall’aeronautica militare. “Facendo seguito agli inviti formulati a lasciare il Paese, le comunichiamo che, visto il grave deterioramento delle condizioni di sicurezza, viene messo a disposizione dei cittadini italiani un volo dell’Aereonautica Militare nella giornata di domenica, 15 agosto, alle ore 21.30 circa dall’aeroporto di Kabul. Le formuliamo l’invito a lasciare il Paese con questo mezzo” sottolineava la mail.

La Germania

Anche la Germania si sta muovendo. Il paese sta inviando aerei militari a Kabul per iniziare l'evacuazione del personale dell'ambasciata lunedì. L’agenzia di stampa tedesca dpa ha riferito che la missione includerà l'evacuazione del personale afghano locale che lavora per l'ambasciata tedesca. Gli aerei militari dovrebbero portare gli sfollati da Kabul a una base in Asia centrale, da dove aerei charter li porteranno in Germania.

