Il presidente Usa si è già imbarcato su un altro volo per raggiungere la Svizzera, dove non ha «idea di cosa succederà». Al Forum economico mondiale prevede che «probabilmente riusciremo a trovare una conclusione» con l’Ue sulla Groenlandia
L’aereo di stato su cui stava viaggiando il presidente Usa Donald Trump, diretto verso Davos, ha invertito la rotta sull’Atlantico ed è tornato indietro per un piccolo problema elettrico, riportano i media statunitensi, aggiungendo che Trump si è imbarcato su un altro aereo per raggiungere la Svizzera. «L’America sarà ben rappresentata a Davos da me. Dio vi benedica tutti», ha affermato sul suo social Truth prima della partenza. «Sarà un viaggio interessante», ha continuato, ma «non ho idea di cosa succederà». Davos sarà anche il luogo, secondo Trump, in cui «probabilmente riusciremo a trovare una conclusione» con l’Ue sulla Groenlandia.
Lagarde: «Attendiamo Trump oggi, poi l'Ue si muova unita»
Di fronte alla "postura" adottata da Donald Trump nei confronti dell'Europa, i leader europei devono "indicare quali strumenti abbiamo a disposizione, mostrare determinazione collettiva, essere uniti: questa è la postura europea necessaria". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista alla radio francese Rtl a margine del Forum economico mondiale.
"Poi, quando i partner si siedono attorno al tavolo e quando il presidente Trump avrà ridefinito la sua posizione questo pomeriggio a Davos, ciò permetterà agli europei di decidere cosa fare insieme. Per me, ciò che è fondamentale è l'unità e la determinazione".
Poi - ha proseguito Lagarde - "si tratterà di capire se si andrà verso una cooperazione limitata, una cooperazione ampia, oppure verso un meccanismo di multi-polarizzazione completa, in cui ognuno procede in modo non concertato e non equilibrato. E se si ridefiniscono gli equilibri mondiali. Questa è la vera domanda".
Alla domanda se gli Stati Uniti siano ancora nostri alleati o piuttosto nostri avversari, Lagarde ha risposto "si comportano in modo molto strano per degli alleati. Quando si è alleati nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, quando lo si è stati per decenni e si è partecipato alla storia reciproca, minacciare di appropriarsi di un territorio che chiaramente non è in vendita, come la Groenlandia, e agitare restrizioni tariffarie e di altro tipo sul commercio internazionale non è davvero un comportamento molto "alleato". Lagarde ha affermato che a Davos non incontrerà Trump personalmente.
Quanto al livello di preoccupazione per la situazione, in particolare la Groenlandia, "sono in allerta. Attualmente, sul piano monetario ed economico, abbiamo una buona posizione. Sul piano monetario certamente: l'inflazione è sotto controllo, il tasso d'interesse è al 2%. Questa posizione è buona. Sul piano economico possiamo fare meglio, sulla produttività possiamo fare meglio, sulla gestione delle finanze pubbliche dobbiamo assolutamente fare meglio. Ciò che mi preoccupa è la messa in discussione di questi risultati, di cui abbiamo motivo di essere piuttosto soddisfatti, a causa dell'incertezza che Donald Trump fa pesare sul mondo".
L'arrivo di Donald Trump a Davos subirà "circa tre ore di ritardo" a causa del problema elettrico all'Air Force One, che ha costretto il presidente Usa a rientrare alla base e a cambiare velivolo. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro, Scott Bessent, parlando con la stampa a margine del Forum.
L'annuncio previsto a Davos di un piano da 800 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Ucraina è stato rinviato a causa dei disaccordi tra Stati Uniti e Europa sulla Groenlandia e sul Board of Peace proposto dagli Stati Uniti per Gaza. Lo riporta il Financial Times, citando sei funzionari.
L'Air Force One con a bordo Donald Trump partito per Davos ha invertito la rotta sull'Atlantico ed è tornato indietro per un piccolo problema elettrico, riportano i media Usa. L'aereo presidenziale era decollato dalla base di Andrews alle 9.46 e le indiscrezioni sulla sua inversione di rotta sono arrivate un'ora dopo. Il ritardo di ripercuoterà sull'agenda svizzera del presidente, atteso nelle prossime ore a Davos.
"Dopo il decollo, l'equipaggio ha identificato un problema elettrico minore. Per precauzione, l'Air Force One sta tornando alla Joint Base Andrews", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.
Trump e la sua squadra si sono imbarcati - poco dopo le 5 GMT - su due aerei più piccoli per raggiungere la Svizzera, riporta la Cnn.
"Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione" con l'Europa "possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni", ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulla Groenlandia in un'intervista a NewsNation.
Quello a Davos "sarà un viaggio interessante. Non ho idea di cosa succederà", ha detto Donald Trump prima di partire per la Svizzera. Il presidente Usa ha assicurato che al Forum economico mondiale "l'America sarà ben rappresentata da me".
