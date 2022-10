La commissione norvegese per il Nobel ha assegnato il premio per la pace del 2022 a Ales Bialiatski, Memorial e il Centro per le libertà civili. Il premio istituito nel 1895 da Alfred Nobel e consegnato per la prima volta nel 1901 viene assegnato, differentemente dagli altri, a Oslo in Norvegia e non in Svezia perché all’epoca della prima consegna i due paesi formavano un unico stato e il comitato è formato da cinque membri del parlamento norvegese. Altra peculiarità rispetto agli altri nobel è quella di poter essere assegnato non solo a singole persone ma anche a intere organizzazioni.

Quando il Nobel per la pace non è stato assegnato

Il Nobel per la pace non è stato assegnato in 19 occasioni: durante gli anni delle due guerre mondiali, durante la guerra fredda e quella del Vietnam. Inizialmente il Nobel veniva conferito solo a personalità di origine occidentale, poi fu scelto di estenderlo anche a persone provenienti da altre parti del mondo. Forti contestazioni sono state avanzate critiche in merito alle scelte compiute dal comitato. Il Nobel viene, infatti, assegnato a una persona o una struttura che ha risolto un conflitto internazionale e costruito un consenso pacifico. In alcuni casi a ricevere questo prestigioso riconoscimento sono stati personaggi le cui azioni precedenti o posteriori a quella per la quale veniva premiato erano in conflitto con le finalità stesse dell’onorificenza. Si ricordi tra loro Theodore Roosvelt, militarista convinto eppure premiato per l’opera di mediazione nella guerra russo-giapponese. Per questi motivi, dal 2005 si è scelto di affidare il premio a personaggi o associazioni impegnate nella difesa diritti umani.

Il grande dimenticato: Gandhi

Altre critiche sono state rivolte alla commissione di Oslo per non aver mai premiato personalità i cui contributi alla pace sono stati riconosciuti all'unanimità. Nella lista dei grandi dimenticati c’è Mahatma Gandhi. Il Comitato, a seguito delle contestazioni, ha ammesso di aver nominato Gandhi nel 1937, 1938, 1939, 1947 e, infine, pochi giorni prima del suo assassinio, nel gennaio 1948. Lesclusione del Mahatma fu deplorata dai successivi membri del Comitato norvegese. tuttavia nel 1989, il premio è stato assegnato al il presidente del comitato Egil Aarvik, Tenzin Gyatso e la commisione ha detto che la decisione è stata «in parte un tributo alla memoria del Mahatma Gandhi».

