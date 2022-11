Ex direttore di Tempi, conduttore a RaiDue è stato nominato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per sostituire l’ex deputata Giovanna Melandri. Il Giornale lo definiva «un colto giornalista di estrema destra»

Il giornalista Alessandro Giuli è stato nominato direttore della Fondazione MAXXI, che gestisce l’omonimo museo di arte contemporanea. La decisione è stata resa ufficiale dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Giuli ricoprirà l’incarico a partire dal prossimo 12 dicembre, dopo la scadenza del mandato dell’ex deputata e ministra di centrosinistra Giovanna Melandri, in carico dal 2012.

Giuli ha lavorato a Libero e al Foglio, oltre ad essere stato direttore di Tempi, giornale vicino al movimento cattolico Comunione e liberazione. Negli ultimi anni ha lavorato come conduttore di diversi programmi di attualità e cultura a RaiDue, la rete di cui, dal 2018 al 2022, Sangiuliano ha diretto il telegiornale.

Ex militante del movimento di destra radicale Meridiano Zero, Giuli è autore di diversi libri sull’identità postfascista, oltre che sui miti romani. Appassionato studioso del pensatore Julius Evola, il Giornale lo definiva «un colto giornalista di estrema destra». Durante la formazione del governo era stato indicato come possibile portavoce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

