L’allarme di Kallas su Mosca: «Prepara nuovi sabotaggi»

Un nuovo avvertimento dell’Alta rappresentante Ue tiene alta la guardia dopo le ultime settimane di tensione che hanno visto non solo attacchi russi sempre più massicci in Ucraina e sconfinamenti di droni nei paesi circostanti. Ma anche sospetti sabotaggi e altri incidenti

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«Dobbiamo restare vigili, poiché le informazioni di intelligence indicano che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e veri e propri attacchi contro la nostra democrazia». Parola dell’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, che ha partecipato al Consiglio Esteri in formato Difesa, a Bruxelles. Un nuovo avvertimento a tenere alta la guardia dopo le ultime settimane di tensione, che hanno visto non solo attacchi russi sempre più massicci in Ucraina, con altrettanto frequenti «sconfin