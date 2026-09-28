MENTRE TRUMP CHIEDE A KIEV DI RALLENTARE I RAID

L’allarme di Kallas su Mosca: «Prepara nuovi sabotaggi»

Davide Maria De Luca
28 settembre 2026 • 20:39
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Un nuovo avvertimento dell’Alta rappresentante Ue tiene alta la guardia dopo le ultime settimane di tensione che hanno visto non solo attacchi russi sempre più massicci in Ucraina e sconfinamenti di droni nei paesi circostanti. Ma anche sospetti sabotaggi e altri incidenti 

«Dobbiamo restare vigili, poiché le informazioni di intelligence indicano che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e veri e propri attacchi contro la nostra democrazia». Parola dell’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, che ha partecipato al Consiglio Esteri in formato Difesa, a Bruxelles. Un nuovo avvertimento a tenere alta la guardia dopo le ultime settimane di tensione, che hanno visto non solo attacchi russi sempre più massicci in Ucraina, con altrettanto frequenti «sconfin

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.