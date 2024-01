Il conflitto in Ucraina torna a prendere di mira la capitale. Numerose esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, colpita da un ulteriore massiccio attacco da parte russa, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. Per il momento ci sarebbero almeno un morto e 27 feriti. In tutto il paese il bilancio è di almeno 4 morti e 92 feriti in Ucraina il bilancio dei nuovi raid russi che hanno colpito il Paese stamattina. È quanto ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X.

L'aeronautica militare Ucraina ha emesso un avviso di minaccia aerea per tutte le regioni ucraine. Secondo il primo cittadino della capitale, alcuni impianti ed edifici residenziali in diversi quartieri sono senza elettricità. Su Telegram si raccomanda a tutti i cittadini di rimanere nei rifugi.

Gli attacchi avrebbero anche provocato l’interruzione delle forniture essenziali. «Una parte delle infrastrutture e degli edifici residenziali in diversi quartieri della capitale sono senza corrente elettrica» si legge nel messaggio del sindaco. L'emittente televisiva "Suspilne" riferisce, inoltre, che parecchie aree della capitale sono senza forniture idriche.

Gli attacchi

Pezzi di missili sono caduti sul tetto di un edificio residenziale a più piani nel distretto di Pechersky, ha riferito l'amministrazione militare della città, rilanciata dai media ucraini. Nel distretto di Obolonsky i resti sono caduti sul territorio di un magazzino, mentre nel distretto di Holosiivsky in un parco.

Nella notte le forze armate russe hanno anche colpito il paese con 35 droni Shahed di fabbricazione iraniana, i cosiddetti droni kamikaze. Lo ha denunciato l'aeronautica militare di Kiev, spiegando che tutti i droni sono stati abbattuti dalla contraerea. Le forze russe avrebbero lanciato sull'Ucraina 99 missili di vario tipo, di cui 72 sono stati abbattuti.

