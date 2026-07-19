I due influencer, noti per i loro contenuti estremisti e misogini, sono stati fermati dopo che le autorità giudiziarie britanniche hanno chiesto l’estradizione per ulteriori imputazioni di violenza sessuale e traffico di esseri umani

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I fratelli influencer Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati in Florida sabato 18 luglio 2026 dopo che le autorità del Regno Unito ne hanno chiesto l’estradizione per accuse di stupro, violenza sessuale e traffico sessuale. L’ex kickboxer Andrew Tate e suo fratello sono da anni figure molto controverse, protagonisti delle frange più estreme della cosiddetta “manosphere”, che promuovono contenuti misogini sul web. Bannato dalla maggior parte delle piattaforme per contenuti che incitano all’odio, Andrew Tate ha oltre dieci milioni di follower su X.

Le accuse

I due si erano trasferiti in Romania nel 2016, dopo che Andrew era stato accusato di violenza da tre donne nel Regno Unito. In Romania sono stati arrestati nel 2022 con l’accusa di sequestro di persona e di traffico di esseri umani. A febbraio del 2025 è stato loro permesso di lasciare la Romania e sono volati in Florida con un jet privato e nell’aprile del 2026 un tribunale rumeno ha revocato tutte le misure di controllo giudiziario preventivo nei confronti dei due fratelli, in attesa dell’esito di ulteriori indagini.

Già nel 2025, i fratelli Tate, che hanno la doppia cittadinanza britannica e americana, erano stati incriminati nel Regno Unito per diverse accuse di crimini sessuali. A queste ora si sono aggiunte, come spiegano le autorità giudiziarie britanniche, per Andrew Tate altre sette imputazioni di stupro, oltre ad accuse di organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, di aggressione e di reati relativi alla detenzione di immagini per reati relativi a immagini indecenti di minori e pornografia estrema. Per Tristan Tate altre due accuse di stupro e di violenza sessuale.

I legami con l’estrema destra

L’avvocato che difende i fratelli Tate, Joseph McBride, ha rilasciato nella notte di sabato una dichiarazione in cui afferma che «il mondo sa che Andrew e Tristan sono innocenti» e in cui descrive le nuove imputazioni britanniche come «un attacco politico».

I due influencer sono notoriamente sostenitori di Donald Trump. Quando nel febbraio del 2025 è stato permesso loro di lasciare la Romania, il Financial Times per primo aveva riportato che c’erano state pressioni dell’amministrazione Trump sul governo rumeno per chiedere che fosse permesso ai due fratelli di lasciare il paese.

Una lunga inchiesta del New York Times ha ricostruito i rapporti di Andrew Tate con membri della famiglia Trump, in particolare i figli del presidente Donald Trump Jr e Barron Trump. Di recente, un lungo articolo del New Yorker ha rimesso in fila tutte le accuse di violenza sulle donne che negli anni sono state mosse contro i due fratelli.

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