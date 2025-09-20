false false

La giornata si è aperta con pesanti bombardamenti israeliani su diverse aree di Gaza City, confermati sia dai media palestinesi che da fonti israeliane. Colpite abitazioni e una scuola usata come rifugio: secondo Al Jazeera almeno otto persone sono morte in un raid nel quartiere di Tal al-Hawa, mentre due bambini hanno perso la vita dopo che l’aviazione ha centrato un edificio scolastico. Dagli Stati Uniti è arrivata intanto la presa di posizione di Donald Trump, che ha respinto le conclusioni di una commissione Onu secondo cui Israele si sta macchiando di genocidio. Per l’ex presidente americano, il genocidio «è quello commesso il 7 ottobre». Trump è tornato anche sulla sorte degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, parlando di «tra i 32 e i 38 già deceduti, molti dei quali giovani» e stimando che «forse una ventina siano ancora vivi».

L’Unicef ha denunciato il furto a Gaza City di quattro camion carichi di alimenti terapeutici destinati a bambini malnutriti. Israele accusa Hamas di essere responsabile dell’assalto. «Almeno 2.700 piccoli con malnutrizione acuta sono stati privati di rifornimenti salvavita», ha avvertito l’agenzia Onu, che torna a chiedere un cessate il fuoco immediato. La Global Sumud Flotilla, salpata il 19 settembre da Portopalo di Capo Passero, nel siracusano, procede nella sua missione umanitaria per le popolazioni di Gaza.

Guardian, da marzo 15 morti palestinesi su 16 sono civili Circa 15 palestinesi su 16 uccisi dall'esercito israeliano dall'inizio della sua nuova offensiva a Gaza a marzo erano civili, secondo i dati raccolti dall'organizzazione indipendente Acled, specializzata nel monitoraggio della violenza. La notizia è riportata dal Guardian. Il tasso di mortalità civile indicato da un rapporto di Acled (Armed Conflict Location and Event Data) è uno dei più alti mai registrati durante il conflitto e aumenterà la pressione internazionale su Israele con l'avanzata delle sue forze nella città di Gaza, costringendo fino a un milione di persone a evacuare e minacciando ulteriori vittime civili su larga scala. I ricercatori di Acled, sostenuta dai governi occidentali e dalle Nazioni Unite, hanno monitorato le segnalazioni di perdite subite da Hamas e dai gruppi armati alleati a Gaza, provenienti dall'esercito israeliano, da media locali e internazionali affidabili, da dichiarazioni di Hamas e da altre fonti, nell'arco di sei mesi Flotilla, "i nostri occhi su Gaza, navighiamo verso la Grecia" "I nostri occhi sono puntati su Gaza. E speriamo di riuscire a navigare senza alcun tipo di inconveniente". La Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, procede nella sua missione umanitaria per le popolazioni di Gaza. "La prima notte è trascorsa - spiega la portavoce Maria Elena Delia - ci siamo lasciati alle spalle Malta e stiamo andando in direzione della Grecia dove si ricongiungeranno a noi altre sei barche. Viaggiamo insieme. Sul tracker della Global potete seguirci. L'idea è fare 120 miglia ogni 24 ore compatibilmente con le condizioni del meteo che ieri per esempio nella prima parte della navigata sono state impietose". Anello di fuoco su Gaza City, 17 morti dall'alba Sarebbero almeno 17 i palestinesi morti dall'alba nella Striscia di Gaza, dove proseguono le operazioni militari israeliane. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, che cita fonti mediche locali precisando che 14 delle 17 vittime si registrano a Gaza City. Fra i 17 morti, secondo l'emittente, ci sarebbe almeno un palestinese ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre aspettava di ricevere aiuti umanitari nella zona centrale di Gaza. In precedenza il sito di notizie israeliano Ynet aveva rilanciato notizie di media palestinesi che parlavano di "pesanti bombardamenti israeliani e di un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City". Trump, a Gaza tra 32 e 38 ostaggi morti ma forse 20 vivi Il presidente Donald Trump ha affermato che a Gaza ci sono "tra 32 e 38 ostaggi deceduti, molti dei quali sono giovani", ma, secondo lui, "forse ci sono 20 ostaggi ancora vivi che verranno rilasciati". Le dichiarazioni del presidente Usa sulla sorte degli ostaggi israeliani trattenuti da Hamas sono giunte durante il punto stampa nello Studio Ovale, in risposta alle domande dei giornalisti. Nel rilanciare le affermazioni di Trump, i media israeliani, tra cui Ynet News, evidenziano che il presidente Usa si è contraddetto. "Ci sono 32 morti, forse di piuù, forse 38. Ce ne sono tra i 32 e i 38. La maggior parte sono giovani. Ho parlato con alcuni genitori e vogliono i corpi dei loro preziosi figli. È così triste. È terribile. Abbiamo quasi 40 ostaggi deceduti. Molti di loro sono morti nei tunnel", ha detto Trump. Tuttavia, il presidente ha affermato che "probabilmente ci sono 20 ostaggi ancora vivi. Ce ne sono 20 rimasti vivi, forse meno", senza considerare il numero totale di ostaggi rimasti prigionieri.

Al presidente Trump è stato chiesto poi delle preoccupazioni per la sorte degli ostaggi nel contesto dell'offensiva israeliana in corso a Gaza City e che potrebbe mettere in pericolo la vita dei prigionieri ancora detenuti dai terroristi palestinesi nell'enclave. "Potrebbero essere [a maggior rischio]. Potrebbero anche essere liberati per questo motivo", ha risposto. "In guerra accadono molte cose strane. Si verificano molti risultati che non avresti mai pensato potessero verificarsi", ha sottolineato Trump. E ancora, sulla sorte degli ostaggi il presidente ha argomentato che "guardate, i giovani non muoiono, semplicemente non muoiono. Possono sopportare molto, ma molte persone sono morte in questi orribili tunnel. Sono per lo più nei tunnel", ha affermato ieri sera mentre parlava nello Studio Ovale della Casa Bianca. Guterres,"mondo non dovrebbe farsi intimidire da Israele" Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato che il mondo non dovrebbe lasciarsi "intimidire" da Israele "nell'intraprendere azioni contro la sua guerra", che sta continuando la sua devastante guerra a Gaza e persegue l'annessione "strisciante" della Cisgiordania. "Quello a cui stiamo assistendo a Gaza è orribile", ha dichiarato Guterres. "È il peggior livello di morte e distruzione che abbia mai visto da quando ero segretario generale, probabilmente in tutta la mia vita, e la sofferenza del popolo palestinese è indescrivibile: carestia, totale mancanza di un'assistenza sanitaria efficace, persone che vivono senza rifugi adeguati in enormi aree di concentrazione", ha affermato.

Le dichiarazioni di Guterres giungono prima della settimana di alto livello delle Nazioni Unite, durante la quale 10 paesi riconosceranno uno Stato palestinese, nonostante le forti obiezioni israeliane. Secondo fonti concordanti, Israele ha minacciato di annettere la Cisgiordania se le nazioni occidentali porteranno avanti il piano di riconoscimento durante la riunione delle Nazioni Unite. "Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni. Con o senza quello che stiamo facendo, queste azioni continuerebbero, e almeno c'è la possibilità di mobilitare la comunità internazionale per fare pressione affinché non accadano", ha commentato il segretario generale dell'Onu. Unicef, nostri camion cibo bimbi Gaza derubati da uomini armati Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) hanno denunciato che "individui armati" hanno rubato alimenti terapeutici per bambini che erano in quattro camion fuori dal compound Unicef a Gaza City. Israele punta il dito contro Hamas. Il furto è avvenuto due giorni fa, afferma il fondo Onu in un comunicato pubblicato ieri sera. E secondo il Coordinamento delle attività governative nei Territori (Cogat) del Ministero della Difesa dello Stato ebraico è stato compiuto dal movimento islamista dell'enclave palestinese. I mezzi "si stavano preparando a trasportare alimenti terapeutici pronti all'uso (Rutf) indispensabili per i bambini malnutriti che soffrono la fame. Gli individui hanno minacciato gli autisti ad armi puntate e hanno sottratto il Rutf prima di rilasciare gli autisti e i camion", spiega l'Unicef. "Questo furto ha privato almeno 2.700 bambini con malnutrizione acuta e grave del Ruft salvavita: un rifornimento vitale in un momento in cui è stata dichiarata la carestia nel nord di Gaza e l'operazione militare in corso sta causando ulteriori sfollamenti e aumentando l'impatto devastante sui bambini", sottolinea il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. L'Unicef esorta infine "tutti coloro che si trovano a Gaza a rispettare e proteggere gli aiuti umanitari e a sostenere il diritto internazionale umanitario. Un cessate il fuoco sostenibile è essenziale per creare un ambiente in cui tali incidenti non si verifichino più e gli aiuti possano raggiungere coloro che ne hanno più bisogno in modo sicuro, rapido ed efficace". Trump: genocidio è quello commesso il 7 ottobre Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è d'accordo con le conclusioni della commissione delle Nazioni Unite secondo cui Israele si sta macchiando di un genocidio a Gaza. Il genocidio è "quello commesso da qualcuno il 7 ottobre", ha detto Trump in riferimento alla strage compiuta da Hamas e Jihad Islamica in Israele nel 2023, con oltre 1.200 vittime.

© Riproduzione riservata