L’amministrazione guidata dal presidente americano, Donald Trump, sta impedendo al nuovo presidente eletto, il democratico, Joe Biden, di visionare i messaggi che gli sono arrivati dai leader degli altri paesi al Dipartimento di stato. A riportarlo è la Cnn. Secondo l’emittente televisiva, Biden non starebbe riuscendo a ricevere neanche i report giornalieri dell’intelligence che dovrebbero essere recapitati ai capi di stato americani. Le azioni ostili dell’amministrazione repubblicane verso l’entourage di Biden sono solo le ultime rese note dopo che da giorni il presidente Donald Trump rifiuta di riconoscere la vittoria del rivale. Martedì, il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, aveva detto di prepararsi a «una transizione verso un secondo mandato di Trump». In questi giorni è iniziata la battaglia legale del presidente repubblicano per chiedere il riconteggio dei voti in diversi stati chiavi del paese. Secondo Trump, i democratici avrebbero commesso brogli nel corso delle elezioni. Sabato scorso Ellen Weintraub, commissaria della commissione elettorale federale statunitense, aveva dichiarato che «non ci sono prove di brogli nelle elezioni presidenziali del 3 novembre».

