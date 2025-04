Da Parigi a Londra. Nella capitale del Regno Unito si tiene oggi un altro round di negoziati per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina, dopo gli sforzi di mediazioni avvenuti la scorsa settimana in Francia. I rappresentanti di Regno Unito, Usa, Francia, Germania e Ucraina si incontrano nel tentativo di arrivare a un accordo di pace fra Mosca e Kiev. Il ministro della Difesa britannico, John Healey, ha dichiarato che il vertice verterà sulle «possibili modalità di un cessate il fuoco e su come garantire la pace a lungo termine».

Tra i partecipanti alle trattative c’è il tenente generale in pensione Keith Kellogg, inviato del presidente Usa Donald Trump per l'Ucraina e la Russia. Il dipartimento di Stato americano ha invece annunciato che non ci sarà il segretario di Stato Marco Rubio, che aveva invece partecipato ai colloqui di Parigi. Secondo il sito di notizie Axios la Casa Bianca avrebbe invitato Kiev ad accettare il riconoscimento della Crimea come parte della Russia e il riconoscimento non ufficiale del controllo russo su quasi tutte le aree occupate dall'invasione del 2022.

Per il Wall Street Journal i mediatori di Regno unito e Francia sarebbero «aperti a uno scenario» in cui Kiev «accetterebbe la perdita del controllo di alcuni territori occupati dalla Russia», in cambio di sostegno economico e garanzie di sicurezza.

Le minacce della Casa Bianca

Trump ha dichiarato la scorsa settimana che gli Stati Uniti potrebbero «rinunciare» alla mediazione se una delle due parti non si muoverà verso la pace. Concetto ribadito lo scorso 18 aprile anche dal segretario di stato Rubio ha anche indicato che gli Stati Uniti potrebbero presto ritirarsi dai negoziati se non ci saranno progressi, e ha suggerito che l'incontro di oggi potrebbe essere decisivo per determinare se l'amministrazione Trump continuerà il suo coinvolgimento.

Le richieste di Zelensky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto sapere che la delegazione ucraina che sarà a Londra ha il mandato di discutere solo un cessate il fuoco incondizionato o parziale con la Russia. «Dopo un cessate il fuoco, siamo pronti a sederci al tavolo dei negoziati in qualsiasi formato», ha detto. Immediata la replica del Cremlino che non ha fretta di stringere accordi visto il grande successo che sta ottenendo sul campo di battaglia: «La questione della risoluzione è così complessa che sarebbe sbagliato porre dei limiti rigidi e cercare di fissare un breve lasso di tempo per una soluzione, una soluzione praticabile - sarebbe un compito ingrato».

Sabato 19 aprile il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato una tregua pasquale di trenta ore, ma Zelensky ha denunciato diverse violazioni. La guerra è proseguita, di fatto senza interruzioni. Il 23 aprile un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, uccidendo 9 persone e ferendone almeno 30.

