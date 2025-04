«In questa mattina di Pasqua, possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare l'impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcuni luoghi non abbandona i singoli tentativi di avanzare e infliggere perdite all'Ucraina», ha detto Zelensky. Il messaggi di auguri pasquale: «Prima o poi ma inevitabilmente, il male si ritirerà e la vita trionferà»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato violazioni della tregua pasquale dichiarata dal presidente russo Vladimir Putin. «In generale, in questa mattina di Pasqua, possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare l'impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcuni luoghi non abbandona i singoli tentativi di avanzare e infliggere perdite all'Ucraina», ha detto Zelensky.

Secondo le informazioni ricevute dall'esercito e diffuse dal presidente ucraino a dodici ore dall’entrata in vigore della tregua la Russia ha eseguito decine e decine di attacchi con l’artiglieria pesante e ha lanciato cinque assalti in diverse parti del fronte. Nella regione di Kherson un attacco russo – eseguito un’ora dopo l’annuncio della tregua – ha ucciso un uomo di 58 anni.

Zelensky ha spiegato che questo ha portato a combattimenti in diverse aree del Donetsk e in un zona del fronte di Zaporizhzhia. Il presidente ucraino ha anche riferito di attività di artiglieria e di droni nella regione russa di Kursk, dove le truppe ucraine continuano a condurre un'operazione militare. «Ovunque i nostri soldati rispondono come il nemico merita in specifiche circostanze di combattimento - aggiunge -. L'ucraina continuerà ad agire in modo speculare».

Il leader ucraino ha ribadito che l'Ucraina deporrà le armi nel momento in cui lo farà anche la Russia e ha insistito sulla sua proposta di estendere a 30 giorni la tregua pasquale.

Il messaggio a Trump

L'ordine di Putin di interrompere tutti i combattimenti durante il fine settimana di Pasqua è arrivato dopo mesi di sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per convincere Mosca a concordare un cessate il fuoco con Kiev.

Venerdì la Casa Bianca ha anche minacciato di ritirarsi dai colloqui se non si fossero registrati progressi nell’immediato. Al momento Russia e Ucraina hanno tenuto trattative a Riad, nella capitale dell’Arabia Saudita.

L’augurio pasquale

«Il male può avere la sua ora, ma Dio avrà il suo giorno», ha scritto su X il presidente Zelensky rivolgendo un messaggio nel giorno di Pasqua. «Prima o poi ma inevitabilmente, il male si ritirerà e la vita trionferà», ha aggiunto. «Questo è ciò che abbiamo voluto per tutti i 1.152 giorni. Siamo uniti in questo Che l'ora del male finisca. Che arrivi il giorno della vita. Il giorno della pace. Il giorno dell'Ucraina. Il giorno che durerà per secoli. E potremo riunirci di nuovo. A un tavolo. In una Pasqua di pace».

Reazioni

L’annuncio di Putin è stato accolta con soddisfazione da alcuni leader internazionali.

«Quando le parole non bastano, i simboli parlano. Come i motivi che gli ucraini dipingono sulle Pysanky, le loro tradizionali uova di Pasqua, simboli di resilienza e speranza, non infrante dall'aggressione russa. L'Ue sostiene l'Ucraina nella guerra e nel suo percorso europeo. Per un futuro prospero e pacifico», scrive su X la Commissione europea.

Secondo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, «ogni segnale verso la pace è importante, come ho sempre detto incoraggiando tutte le parti a negoziare». Il capo della Farnesina ha detto in un’intervista a Repubblica che «non è chiaro come la Russia rispetterà una breve tregua, mentre Putin deve decidersi a interrompere definitivamente questa guerra che ha iniziato. Deve rispondere positivamente alle richieste di Trump e rendere possibile un vero cessate-il-fuoco. Dopo Pasqua ci sono gli altri giorni dell’anno: la pace deve essere giusta e duratura nel tempo».

