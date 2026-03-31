La nave è stata colpita dagli iraniani. Non si sono registrate vittime. Pechino ha espresso la sua «gratitudine» alle parti interessate per le tre navi cinesi che hanno attraversato Hormuz. L’Italia nei giorni scorsi non ha dato l’autorizzazione agli aerei statunitensi diretti in Medio Oriente

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Una petroliera battente bandiera del Kuwait è stata colpita in un attacco iraniano nel porto di Dubai, ha riportato il Guardian. Le autorità degli Emirati hanno fatto sapere di non aver riscontrato perdite di petrolio in conseguenza «dell’incidente», e non si sono registrate vittime. La Kuwait Petroleum Corporation ha dichiarato che ad essere stata presa di mira è stata la petroliera Al Salmi, che nel momento dell’attacco si trovava a pieno carico, secondo quanto riporta l’agenzia Kuna.

Pechino ha invece espresso la sua «gratitudine» alle parti interessate per le tre navi cinesi che hanno attraversato Hormuz, lo Stretto che rimane al centro del conflitto lanciato da Israele e Stati Uniti verso l’Iran e da cui passa circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gnl. Teheran ha approvato infatti i piani per l’introduzione di un pedaggio per le navi intransito, ha riportato l’agenzia di stampa iraniana Fars.

Dopo la chiusura dello spazio aereo spagnolo per qualsiasi «azione relativa alla guerra in Iran», il Corriere della Sera ha rivelato che nei giorni scorsi l’Italia ha negato agli Usa l’uso della base di Sigonella, per alcuni aerei che sarebbero stati diretti in Medio Oriente.

Il parlamento iraniano approva l'introduzione del pedaggio per le navi a Hormuz Il parlamento iraniano ha approvato i piani per l'introduzione di un pedaggio per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars. Nel testo si afferma il "ruolo sovrano" dell'Iran e delle sue forze armate nello stretto, la cooperazione con l'Oman e il divieto a qualsiasi paese di imporre sanzioni unilaterali a Teheran. Nello Stretto di Hormuz normalmente transita circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gnl e dall'inizio della guerra l'Iran ha già imposto un pedaggio alle navi per un transito sicuro. Secondo Nbc, alcuni avrebbero pagato anche milioni per transitare. Pechino ringrazia per il transito di tre navi cinesi dallo Stretto di Hormuz Pechino ha espresso la sua "gratitudine" per le tre navi cinesi che hanno recentemente attraversato lo Stretto di Hormuz. "Grazie agli sforzi coordinati con le parti interessate, tre navi cinesi hanno recentemente attraversato lo Stretto di Hormuz. Esprimiamo la nostra gratitudine alle parti interessate per la loro assistenza", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. Almeno due navi portacontainer appartenenti a Cosco, il colosso cinese delle spedizioni che ha sospeso i suoi servizi da e per il Golfo all'inizio di marzo, hanno attraversato con successo lo stretto, secondo i dati di Marine Traffic. Crosetto ha negato l'uso agli Usa della base di Sigonella Nei giorni scorsi l'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per alcuni aerei che sarebbero dovuti atterrare nell'aeroporto militare siciliano per poi proseguire verso il Medio Oriente. Lo riferisce il sito del Corriere. È stato il Capo di stato maggiore della difesa, Luciano Portolano, ricostruisce il quotidiano, a informare il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che alcuni asset aerei statunitensi erano in volo verso Sigonella con un piano di volo che prevedeva che proseguissero verso il Medio Oriente. Non era però stata richiesta alcuna autorizzazione, né erano stati consultati i vertici militari italiani. Una volta accertato che non si trattava di voli normali o logistici e che quindi non erano compresi nel trattato Italia-Usa, Crosetto ha negato l'autorizzazione. Lo stesso ministro della Difesa, ricorda il Corriere, aveva assicurato in Parlamento che avrebbe sottoposto alle Camere ogni operazione che non rientri nei trattati e debba essere quindi autorizzata. Media, udite esplosioni a Dubai Esplosioni sono state udite a Dubai, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'Afp. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un allarme per possibili attacchi missilistici e con droni, a un mese dall'inizio della guerra. "Il sistema di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti è attivamente impegnato a contrastare le minacce missilistiche e dei droni", ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato stampa. Nuovo attacco missilistico su Israele, sei feriti Sei persone sono rimaste leggermente ferite a seguito dell'attacco missilistico iraniano contro il centro di Israele, secondo quanto riferito dai soccorritori. Il Magen David Adom, il servizio nazionale di emergenza medica, afferma che le sei persone sono state ferite dalle esplosioni causate dall'impatto delle submunizioni della testata di quella che sembra essere una bomba a grappolo. Lo riporta Times of Israel. Media Teheran, colpiti siti militari a Isfahan I media iraniani hanno confermato attacchi nel centro dell'Iran su alcuni "siti militari". In particolare "sono stati presi di mira" obbiettivi "a Isfahan", ha riferito alla Fars Akbar Salehi, funzionario della sicurezza nel governatorato della provincia di Isfahan. Secondo il Wall Street Journal, è stato colpito un deposito di munizioni sotterraneo con bombe 'bunker busters' da circa 100 chili, capaci di penetrare in profondità. Il presidente Donald Trump ha postato un video con quella che sembra essere l'esplosione seguita all'attacco. Petroliera in fiamme nel porto di Dubai, si temono sversamenti La grande petroliera Al Salmi è in fiamme nel porto di Dubai, dopo essere stata colpita in un attacco iraniano, e si teme uno sversamento del carico in mare. Lo ha riferito al Jazeera citando la Kuwait Petroleum Corporation. Autorità di Dubai: "Nessuna perdita dalla petroliera colpita" Le autorità di Dubai hanno fatto sapere di non aver riscontrato perdite di petrolio in conseguenza "dell'incidente" che ha coinvolto una petroliera nel porto della città: lo riporta il Guardian. L'imbarcazione, battente bandiera del Kuwait, è stata colpita da un drone iraniano, secondo diversi media.c Idf: "Quattro soldati israeliani uccisi negli scontri con Hezbollah" Quattro soldati israeliani sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti in scontri con Hezbollah nel sud del Libano, hanno fatto sapere le Idf. Tre dei soldati morti sono stati identificati nel capitano Noam Madmoni, 22 anni, di Sderot, il sergente maggiore Ben Cohen, 21 anni, di Lehavim e il sergente maggiore Maxsim Entis, 21 anni, di Bat Yam. Il nome del quarto soldato verrà reso noto in seguito, secondo quanto dichiarato dai militari. Inoltre, un soldato è rimasto gravemente ferito e un riservista ha riportato ferite di media entità nell'incidente. Secondo un'indagine delle Forze di Difesa Israeliane sull'accaduto, durante operazioni nel settore occidentale del Libano meridionale le truppe dell'Unità di Ricognizione Nahal hanno individuato una cellula di uomini armati di Hezbollah. I soldati hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti di Hezbollah a distanza ravvicinata, colpendone diversi. Due portacontainer cinesi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz Due portacontainer cinesi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz ieri, dopo aver tentato di lasciare il Golfo venerdì scorso senza riuscirci. Lo riferiscono i dati di monitoraggio citati dal sito di Reuters.

Lo Stretto di Hormuz è di fatto chiuso da quando, il 28 febbraio, è iniziata la guerra tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Le navi cinesi hanno navigato in formazione serrata fuori dallo stretto e in acque aperte, come mostrano i dati della piattaforma MarineTraffic. "Entrambe le navi sono riuscite ad attraversare con successo al secondo tentativo oggi, segnando il primo attraversamento di navi portacontainer in uscita dal Golfo Persico dall'inizio del conflitto, escluse le navi battenti bandiera iraniana", ha affermato al sito di Reuters Rebecca Gerdes, analista di dati presso Kpler, proprietaria di MarineTraffic. A gestire le due navi sono i funzionari della cinese Cosco che il 25 marzo aveva dichiarato di aver ripreso le prenotazioni per container di merci generiche per le spedizioni dall'Asia verso il Golfo, inclusi gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait e l'Iraq. Violente esplosioni a Teheran Violente esplosioni sono segnalate a Teheran e nelle città di Isfahan e Zanjan, nel contesto degli attacchi sull'Iran in corso da parte di Stati Uniti e Israele.

Lo riportano i media locali. A Teheran ci sono state delle interruzioni dell'energia elettrica Trump sarebbe pronto a finire la guerra senza riaprire Hormuz Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri di essere pronto a mettere fine all'operazione contro l'Iran anche se lo Stretto di Hormuz dovesse restare in gran parte chiuso. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali negli ultimi giorni il presidente e i suoi collaboratori avrebbero stabilito che la missione per sbloccare Hormuz avrebbe spinto il conflitto oltre la tempistica delle 4-6 settimane stabilite. Gli Usa hanno colpito un deposito di munizioni in Iran, Trump posta il video Gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2.000 libbre. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense. Un video privo di didascalia, pubblicato su Truth dal presidente Donald Trump e raffigurante una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno, ha immortalato l'attacco, ha precisato il funzionario. Le forze americane hanno colpito oltre 11.000 obiettivi durante il conflitto contro l'Iran, durato un mese, concentrandosi prevalentemente su siti volti a degradare le capacità offensive del Paese. Idf: "L'Iran ha lanciato un nuovo attacco missilistico" Una nuova ondata di missili è stata lanciata dall'Iran contro Israele. Lo ha comunicato l'esercito israeliano, sottolineando che i sistemi di difesa aerea sono operativi. Esplosioni sono state segnalate a Gerusalemme.

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