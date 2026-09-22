il presidente americano e la litania sempre più stanca

«Con l’Iran o accordo o annientamento». All’Onu Trump fa un comizio elettorale

Mattia Ferraresi
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22 settembre 2026 • 20:51

Dall’Ia ribattezzata «super intelligenza» all’accordo sulla Groenlandia, passando per l’Ucraina: «Ora Putin fermi la guerra». Al suo partito sussurra di arrangiarsi per il midterm. Poi vede (e loda) Zelensky: «Ho un rapporto molto stretto con Kiev»

Donald Trump ha parlato per circa un’ora nella gigantesca e cavernosa sala dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, in un intervento che ha toccato quasi tutti i fronti aperti della sua politica estera. Al centro ha messo il tema più pressante, l’Iran, di cui promette «l’annientamento» se Teheran non tratterà. Sulla Groenlandia ha annunciato la firma dell’accordo con la Danimarca che lascia l’isola sotto sovranità danese ma concede a Washington il controllo permanente della sicurezza: «Nessu

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)