«Con l’Iran o accordo o annientamento». All’Onu Trump fa un comizio elettorale

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Donald Trump ha parlato per circa un’ora nella gigantesca e cavernosa sala dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, in un intervento che ha toccato quasi tutti i fronti aperti della sua politica estera. Al centro ha messo il tema più pressante, l’Iran, di cui promette «l’annientamento» se Teheran non tratterà. Sulla Groenlandia ha annunciato la firma dell’accordo con la Danimarca che lascia l’isola sotto sovranità danese ma concede a Washington il controllo permanente della sicurezza: «Nessu