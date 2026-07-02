Si sono conclusi a Doha i negoziati tecnici e indiretti tra Stati Uniti e Teheran. Gli ayatollah fanno sapere che sarà istituito un «canale di comunicazione» con Washington per segnalare eventuali violazioni del Memorandum d’intesa
Si sono conclusi ieri in Qatar i colloqui tecnici indiretti tra Stati Uniti ed Iran, sulle questioni legate al memorandum d’intesa firmato il 17 giugno: «I mediatori del Qatar e del Pakistan hanno concluso a Doha incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani, registrando progressi positivi sulle questioni relative al Memorandum d'intesa di Islamabad, sulla base dei risultati del Vertice del lago di Lucerna», ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Majed Al Ansari su X.
«Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni, e il prossimo incontro sarà programmato al più presto dopo i funerali dell'ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei», ha aggiunto il portavoce del ministro qatariota. I funerali si terranno venerdì.
PUNTI CHIAVE
08:10
Qatar, progressi positivi nei colloqui indiretti Teheran-Washington
ex Cia Baer: "Teheran ha vinto. Gli Usa non sono in grado di riaprire Hormuz"
"L'Iran ha il controllo dello Stretto di Hormuz e sa che gli Stati Uniti non possono mantenere all'infinito una presenza militare nella regione. In questo hanno messo a segno una vittoria". Lo Robert Baer, ex capo degli operativi della Cia in Medio Oriente. Nell'intervista a La Stampa aggiunge: "I danni subiti dalle basi americane a causa degli attacchi con droni sono stati enormi e la tecnologia sta avanzando giorno dopo giorno. Centinaia di piccoli droni kamikaze possono colpire praticamente qualsiasi obiettivo e mettere in difficoltà anche i sistemi di difesa più avanzati. Allo stesso tempo credo che gli iraniani stiano ricevendo dalla Russia forniture e tecnologia, compresi missili balistici. Il risultato è una situazione di stallo strategico, ma uno stallo che di fatto favorisce Teheran. Gli Stati Uniti, a mio giudizio, non sono in grado di riaprire Hormuz, né di riportare pienamente in funzione le loro strutture in Kuwait e Bahrain se il conflitto dovesse riaccendersi".
Qatar, progressi positivi nei colloqui indiretti Teheran-Washington
"I mediatori del Qatar e del Pakistan hanno concluso oggi a Doha incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani, registrando progressi positivi sulle questioni relative al Memorandum d'intesa di Islamabad, sulla base dei risultati del Vertice del Lago di Lucerna", ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri Majed Al Ansari su X. "Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni nel prossimo periodo, e il prossimo incontro sarà programmato al più presto dopo le esequie dell'ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei", ha aggiunto. Khamenei è stato ucciso in un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. I suoi funerali si terranno venerdì
Crosetto: "Se l'Iran avesse l'atomica nessuno sarebbe al sicure"
"Una cosa è certa: l'Iran rappresenta da anni uno dei principali fattori di destabilizzazione del Medio Oriente e del mondo, attraverso il sostegno a milizie armate e organizzazioni che operano in più teatri di crisi. Il giorno che avesse la bomba atomica nessuno potrebbe sentirsi davvero al sicuro. Detto questo, non credo che ogni problema possa essere risolto esclusivamente con l'uso della forza". Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, in una intervista a La Stampa. "Il semplice fatto che Stati Uniti e Iran siano tornati a negoziare sulla fine del programma nucleare è estremamente positivo. I giudizi si emettono alla fine", sottolinea. Poi sulle condizioni per una missione europea per la libertà di navigazione a Hormuz spiega: "Le condizioni dipendono dalla tregua, che deve essere stabile e duratura. E dalla possibilità che tutte le parti coinvolte, compreso l'Iran, accettino la presenza di Paesi terzi. E occorre anche un mandato internazionale chiaro. Difendere la libertà di navigazione significa evitare che una crisi regionale diventi una crisi economica mondiale".
Trump: "I prezzi della benzina torneranno come prima della "gita" in Iran
"Proprio come avevo promesso, i prezzi del petrolio stanno crollando rapidamente e anche i prezzi della benzina alla pompa stanno scendendo, sebbene non così velocemente come dovrebbero". Così scrive il presidente americano Donald Trump su Truth, assicurando che "l'America non è mai stata così forte come oggi e i prezzi della benzina torneranno presto ai minimi storici di cui gli americani godevano prima della nostra "gita" in Iran, rivelatasi un grande successo"
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