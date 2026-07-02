"L'Iran ha il controllo dello Stretto di Hormuz e sa che gli Stati Uniti non possono mantenere all'infinito una presenza militare nella regione. In questo hanno messo a segno una vittoria". Lo Robert Baer, ex capo degli operativi della Cia in Medio Oriente. Nell'intervista a La Stampa aggiunge: "I danni subiti dalle basi americane a causa degli attacchi con droni sono stati enormi e la tecnologia sta avanzando giorno dopo giorno. Centinaia di piccoli droni kamikaze possono colpire praticamente qualsiasi obiettivo e mettere in difficoltà anche i sistemi di difesa più avanzati. Allo stesso tempo credo che gli iraniani stiano ricevendo dalla Russia forniture e tecnologia, compresi missili balistici. Il risultato è una situazione di stallo strategico, ma uno stallo che di fatto favorisce Teheran. Gli Stati Uniti, a mio giudizio, non sono in grado di riaprire Hormuz, né di riportare pienamente in funzione le loro strutture in Kuwait e Bahrain se il conflitto dovesse riaccendersi".