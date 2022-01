In una piccola cittadina della Germania, si sta scrivendo un piccolo pezzo di storia del conflitto civile siriano. L’Alta corte regionale di Coblenza ha condannato Anwar Raslan, ex colonnello dell’apparato poliziesco messo in piedi da Bashar al Assad, all’ergastolo.

Raslan è accusato di crimini contro l’umanità. Sarebbe stato il supervisore di torture, omicidi e diversi altri gravi reati avvenuti nella sezione 251, la prigione chiamata al Khatib vicino Damasco, dove era di stanza. Lì, secondo i giudici tedeschi, tra l’aprile del 2011 e il settembre del 2012 state uccise almeno 58 persone e torturate altre 4mila.

Si tratta di un processo storico. Raslan è il più alto funzionario siriano a essere ritenuto responsabile degli abusi commessi dal governo di Assad nei primi anni della guerra civile scoppiata oramai dieci anni fa nel 2011.

Il processo, iniziato nel 2019, ha già emesso una condanna nel febbraio scorso nei confronti di un altro agente siriano a quattro anni e mezzo di carcere. Si tratta di Eyad el Gharib che, secondo i giudici, ha trasferito dei prigionieri del regime nei centri di interrogatorio dove venivano torturati.

I testimoni

«È una giornata felice» dice Anwar al Bunni. Avvocato e attivista siriano che quelle carceri le conosce bene visto che ci ha vissuto per cinque anni della sua vita. È restio nel raccontare cosa è successo e cosa ha visto, ma afferma che per ben due volte hanno provato ad ucciderlo. «Questa condanna è una vittoria per la giustizia e per le vittime siriane. Raslan non è è un semplice delinquente o assassino, i giudici oggi condannano un intero apparato repressivo: mandanti, finanziatori e stampa di regime che ha coperto questi crimini per anni», dice Anwar al Bunni, che ha aiutato gli avvocati a raccogliere prove e materiale per l’istruttoria del processo.

Il principio di giurisdizione universale

Thomas Lohnes/Pool Photo via AP

Il processo è stato possibile grazie al principio di giurisdizione universale presente all’interno del diritto internazionale e che permette di perseguire reati gravi commessi in qualunque posto.

In questo caso, Raslan si è “fregato” con le sue stesse mani quando nel 2014 ha chiesto la protezione internazionale in Germania. Ha vissuto come rifugiato fino al 2019, anno in cui è stato arrestato dalle autorità tedesche dopo la segnalazione di avvocati e attivisti per i diritti umani di origine siriana che a loro volta hanno lasciato il paese per cercare protezione in Europa.

Sono stati loro a fornire centinaia di faldoni che contengono migliaia di documenti e cd: prove scritte, video e audio degli orrori che occorrevano nel carcere in cui lavorava il colonnello condannato all’ergastolo.

Che ne sarà di Assad?

Gli avvocati siriani ora si chiedono se può iniziare un processo anche contro Bashar al Assad, rimasto saldamente al potere grazie al sostegno politico e militare di Vladimir Putin. Ma rimane una via complicata visto che il presidente siriano lascia il paese di rado e quando lo fa viaggia verso posti sicuri come appunto la Russia.

Le vie internazionali sembrano le uniche percorribili ma anche qui non è semplice. La Siria non non ha firmato e ratificato il trattato di Roma che istituisce la Corte penale internazionale, come altri paesi tra cui la Cina, e non può quindi essere perseguito dai procuratori dell’Aja.

Tuttavia, il processo è una pietra miliare e può spingere altri stati a perseguire altri ex ufficiali e agenti scappati in Europa. Almeno, è quello che sperano gli avvocati siriani.

© Riproduzione riservata