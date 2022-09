Sembrano peggiorare le condizioni di salute della regina Elisabetta II che si trova nella residenza scozzese di Balmoral. Lo staff medico che la segue ha detto di essere preoccupato. Non è un caso se il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto questa mattina nella residenza scozzese con la consorte Camilla per stare vicino alla regina oramai 96enne. Con loro è presente anche il principe William che è partito da Londra questa per andare a visitare la regina, così come il nipote Harry accompagnato dalla moglie Meghan Markle.

16.00 – Anche se la regina non è ricoverata in ospedale le sue condizioni di salute preoccupano i britannici. Una folla di cittadini si è radunata davanti al Castello di Balmoral, nell’Aberdeenshire, che rimane protetto dalla polizia. Tutti i conduttori in onda su Bbc sono vestiti in nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano “London Bridge is down” messo a punto per la morte della Regina Elisabetta II. Mentre è stato interrotto anche il noto cambio di guardia a Buckingham Palace a Londra.

15.51 – Il messaggio di Di Maio

«L’unica cosa che possiamo dire a nome del Governo italiano è che siamo vicini alla famiglia reale e seguiamo quello che sta accadendo con grande preoccupazione e vicinanza», ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite a Rete 4.

15.30 – Il messaggio della neo premier Liz Truss

«L’intero paese sarà profondamente preoccupato per le notizie provenienti da Buckingham Palace all'ora di pranzo», ha dichiarato giovedì la prima ministra Truss in un tweet. «I miei pensieri – e quelli di tutti i cittadini del Regno Unito – sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento», ha aggiunto.

Una delle ultime apparizioni della regina è stata quella del 6 settembre quando ha incontrato la neo prima ministra britannica Liz Truss per incaricarla di formare un governo dopo quello di Boris Johnson. Per la prima volta durante la sua reggenza il rito è avvenuto nella residenza scozzese e non a Buckingham Palace.

15.00 – Il comunicato di Buckingham Palace

«A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto controllo medico», si legge in un comunicato di Buckingham Palace.

