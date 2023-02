«Zelensky e l’Ucraina non hanno abbastanza munizioni, ma hanno abbastanza motivazione. Devono essere riforniti meglio». È l’appello pronunciato da Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri nell’ultima giornata della Conferenza di Monaco per la sicurezza.

Oggi è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (FI), che ha ribadito la linea del governo di appoggio incondizionato all’Ucraina e all’alleanza atlantica, dopo il caso che si è aperto in Europa per le affermazioni di Silvio Berlusconi contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le parole di Borrell

«Questa guerra avviene sul territorio europeo e ha conseguenze per la nostra sicurezza», ha detto Borrell, invitando i paesi dell’Ue ad «accelerare il nostro sostegno all’Ucraina» e dicendo che sulla consegna della armi «bisogna passare dalle parole ai fatti».

L’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri ha assicurato che «l’Ucraina diventerà certamente un membro dell’Ue», aggiungendo: «Dopo il bombardamento della Russia è diventato assolutamente chiaro che l’Ucraina appartiene all'Europa». «Dobbiamo capire come opereremo, dovremo cambiare determinate procedure», ha spiegato Borrell, che rispondendo ai giornalisti ha sottolineato di non essere «esperto» delle procedure di adesione.

Il percorso dell’Ucraina per entrare nell’Ue sarà difficile, ha detto inoltre, perché Kiev «aveva già davanti a sé molti compiti prima della guerra e adempiere a questi compiti mentre cadono le bombe è molto difficile». Ma, ha affermato, «la Commissione agisce più velocemente che mai».

L’intervento di Tajani

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che rappresenta l’Italia alla Conferenza a cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha potuto partecipare per motivi di salute, ha cercato di rassicurare gli alleati sul posizionamento italiano dopo le polemiche sorte nel Ppe per le parole di Berlusconi.

«Voglio essere chiaro: l’Italia è con l'Europa, gli Stati Uniti e la Nato», ha dichiarato nel suo intervento. Tajani ha anche detto che l’Italia vuole «la pace e la sconfitta dell'Ucraina non è una soluzione. Se vogliamo la pace dobbiamo portare gli interlocutori allo stesso tavolo» e ha ricordato l’approvazione di sei pacchetti di aiuti a Kiev, non solo militari.

Rispondendo poi alle domande dei giornalisti, il ministro ha affermato che «il 99 per cento degli italiani è a favore dell’Ucraina. Per me la propaganda russa non esiste nel mio paese, non è un problema».

La Cina avverte gli Usa

Durante il suo intervento, Tajani ha anche ricordato che «lasciare l’Africa nelle mani dei cinesi sarebbe un grosso errore» per l’Unione europea, perché «l’Africa è di fondamentale importanza».

Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, ha intanto incontrato nella serata di sabato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Nel resoconto del colloquio, diffuso da Pechino, si legge un monito agli Usa a «mantenere gli impegni» di non sostenere l’indipendenza di Taiwan.

Dalla Cina si accusano gli Stati Uniti anche di aver gettato benzina sul fuoco nella situazione della guerra ucraina e si avverte che il paese dovrà «sopportare tutte le conseguenze» se si intensificherà la controversia sul caso del presunto pallone spia cinese abbattuto nei cieli americani il 4 febbraio scorso.

Mentre da parte americana, arriva l’avvertimento di Blinken, che ha affermato di temere che Pechino sia pronta a fornire armi alla Russia.

