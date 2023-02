La Conferenza sulla sicurezza di Monaco, alla 59esima edizione, entra nel vivo con i discorsi, tra i più attesi, di Wang Yi, Ursula von der Leyen e Jens Stoltenberg. Visioni del mondo diverse si scontrano senza esclusione di colpi. Al centro dell’agenda la guerra in Ucraina.

Un Wang Yi prevedibile

Wang Yi, il più alto in grado della diplomazia cinese, ha, questa mattina, sfoderato il consueto arsenale retorico del Partito comunista cinese, snocciolando punto per punto i principi (retorici) della politica estera di Pechino, informata da una visione del mondo “con caratteristiche cinesi” che abbiamo ormai imparato a conoscere.

Fa notizia l’annuncio di un piano di pace, un «concept paper», in cui, sulla base delle idee di Xi Jinping, la diplomazia cinese proporrà le proprie linee per una pace duratura in Ucraina. Una mossa questa parallela all’iniziativa occidentale della risoluzione Onu che verrà presto votata in Assemblea generale e Consiglio di sicurezza.

Wang ha sottolineato l’importanza per un mondo «stabile e sicuro» dei principi di sovranità, integrità territoriale e non interferenza negli affari interni, da sempre l’interesse supremo di Pechino.

Come prevedibile, Wang ha anche cercato di proiettare un’immagine della Cina come una forza benefica per la pace e lo sviluppo mondiali: «L’aumento della forza cinese è l’aumento della speranza nella pace per l’umanità», ha sentenziato Wang.

Duro l’attacco agli Stati Uniti, una forza «destabilizzatrice» che, con atteggiamenti «aggressivi» come quelli dimostrati nella gestione dell’emergenza palloni aerostatici e con il «protezionismo economico», pone un serio «rischio alla globalizzazione», di cui la Cina, invece, si fa protettrice grazie a Global security initiative e Global development initiative.

Alla cooperazione “win-win” che Pechino sostiene di praticare, si oppone l’interesse nazionale statunitense, un attore «con obiettivi strategici che vanno oltre l’Ucraina», un «ostacolo alla pace». Wang, insomma, accusa Washington di sfruttare il conflitto per perseguire il proprio interesse antirusso e anticinese.

L’emissario di Xi ha, infine, sottolineato che l’Europa deve aumentare la propria «autonomia strategica» per sfuggire all’influenza americana.

La risposta euro-atlantica

In linea i leader di Unione europea e Nato. Von der Leyen ha detto che «Vladimir Putin deve fallire» e «l’Ucraina deve vincere». Per contrastare i «piani imperialisti» di Mosca, la presidente della Commissione chiede di produrre e inviare allèUcraina «più armi e più velocemente».

La garante dell’unità europea risponde così affermativamente agli appelli di Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky: per la vittoria, l’Ucraina ha bisogno di armi.

Non da meno Jens Stoltenberg: «La guerra non è più accettabile» e «la difesa militare è fondamentale ma non basta». A preoccupare il leader della Nato, infatti, c’è la minaccia dei regimi autoritari e la dipendenza economica che questi puntano a creare per indebolire l’occidente.

Dopo il gas russo, avverte, Europa e America non possono permettersi di diventare dipendenti dalla Cina, un «regime autoritario» e conseguentemente un attore inaffidabile. Niente sconti, dunque, a Wang Yi: alla cortesia si sostituiscono, da entrambe le parti, toni poco concilianti.

Stoltenberg ha anche chiesto di rinforzare le sanzioni alla Russia e di «stare uniti»: è questo l’unico modo per l’occidente di resistere alle sfide del 21esimo secolo, tra cui le minacce cyber e la compromissione delle catene di valore globali.

