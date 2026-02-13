L’incontro terminerà domenica. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio: «Viviamo nuova era geopolitica, ognuno riesami il suo ruolo»
Prende il via oggi la conferenza di Monaco, il consueto appuntamento di confronto di inizio anno che fino al 15 febbraio vedrà la presenza di capi di Stato, di governo e ministri nella capitale della Baviera. L’incontro, ospitato dall’Hotel Bayerischer Hof, sarà centrato sul tema della sicurezza. Tra i punti: il conflitto russo-ucraino, per il quale la conferenza potrà rappresentare uno snodo diplomatico, il riarmo europeo, ma anche Groenlandia, Gaza e Iran. Per l’Italia presenzieranno il ministro dell’interno Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto.
La protesta di Greenpeace a Monaco: «Liberatevi dai tiranni»
Gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato su una gru, di fronte all'hotel che ospita la conferenza di Monaco, uno striscione con su scritto Break free from tyrants (Liberatevi dai tiranni). La protesta è volta a portare l'attenzione sulla dipendenza dell'Europa dal gas russo e statunitense. Nella capitale bavarese sono previste almeno 21 manifestazioni. Attese 120mila persone.
Von der Leyen: “I miliardi investiti nella difesa sono destinati a creare posti di lavoro”
La presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha detto che: "I miliardi investiti nella difesa sono destinati a creare posti di lavoro e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo. Pertanto, questi investimenti devono confluire nella nostra industria della difesa europea, in particolare in Baviera. Questo è il ritorno sull'investimento di cui tutti abbiamo bisogno. In secondo luogo, solo poche settimane fa abbiamo avviato un prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina. L'Ucraina dovrà rimborsare questo prestito solo se la Russia pagherà le riparazioni. Due terzi di questo prestito, ovvero 60 miliardi di euro, sono destinati alla spesa per la difesa". Von der Leyen ha poi aggiunto - durante un punto stampa alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco insieme al Segretario generale della Nato, Mark Rutte, al ministro presidente del Land della Baviera, Markus Söder, e al ministro degli Esteri tedesco Johann Wadepuhl – che: “Anche in questo caso, si applica il principio a cascata. Innanzitutto, gli appalti devono essere effettuati all'interno dell'Ucraina o dell'Unione Europea. Solo se ciò non è possibile o non può essere raggiunto entro i tempi previsti, si può prendere in considerazione l'approvvigionamento dall'estero. Il messaggio di fondo è forte: vogliamo e dobbiamo rafforzare ulteriormente la base dell'industria della difesa in Europa".
Conferenza di Monaco, l'incontro verrà aperto da Merz e chiuso da Macron
Sarà il cancelliere tedesco Friedrich Merz ad aprire alle 13.45 la tre giorni nella città bavarese. A chiudere la giornata di oggi sarà il presidente francese Emmanuel Macron, con un intervento previsto intorno alle ore 19. Sono attesi per domani invece gli interventi del segretario Stato americano Marco Rubio, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e della presidente della presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. In totale, sono previsti circa 60 ministri tra Esteri e Difesa.
Il segretario della Nato, Rutte: «Per l’Ucraina dobbiamo fare di più»
Mark Rutte, segretario dell’Alleanza atlantica, presenta alla conferenza sulla sicurezza di Monaco ha detto che sull’Ucraina «c'è stato un ampio sostegno alla necessità di continuare il supporto all'Ucraina, e anche una diffusa consapevolezza che dobbiamo fare ancora di più». Poi Rutte ha commentato le perdite tra le fila militari russe: «Ma c'è anche una comprensione, riguardo all'Ucraina, che i russi stanno subendo perdite impressionanti, giorno dopo giorno: 35.000 morti a dicembre, 30.000 a gennaio. Quindi, mentre vogliono far percepire la Russia come un orso possente, si potrebbe dire che stanno avanzando in Ucraina alla velocità claudicante di una lumaca da giardino. Non cadiamo nella trappola della propaganda russa».
Zelensky: «Giornata importante»
Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato la sua partecipazione alla conferenza sulla sicurezza di Monaco che si terrà dal 13 al 15 febbraio. «Oggi a Monaco di Baviera, in Germania. È una giornata importante e ci saranno nuovi passi verso la nostra sicurezza comune - dell'Ucraina e dell'Europa», ha detto Zelensky. Per poi aggiungere: «In programma c'è la prima impresa congiunta ucraino-tedesca per la produzione di droni, oltre a incontri bilaterali e multilaterali con i partner».
Negoziati, Peskov: “Accordo per la prossima settimana”
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che un accordo per il prossimo trilaterale è stato raggiunto. “C’è un accordo per la prossima settimana” ha detto Peskov. “Vi forniremo informazioni sul luogo e le date esatte", ha poi concluso.
Il segretario di Stato Marco Rubio: “Spero di vedere Zelensky”
Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, sarà presente alla conferenza sulla sicurezza di Monaco che si terrà dal 13 al 15 febbraio. "Penso che sarà presente e che ci sarà l'opportunità di vederlo. Credo sia nella mia agenda; non ne sono sicuro al 100%, ma sono fiducioso che ce la faremo", ha detto Rubio prima di partire per Monaco. Il segretario statunitense ha anche aggiunto la possibilità di incontrare il leader ucraino Zelensky. Sui nuovi bombardamenti russi in Ucraina, Rubio ha detto: “È una guerra. Ecco perché vogliamo che finisca. La gente sta soffrendo. È il periodo più freddo dell'anno. La sofferenza è inimmaginabile".
© Riproduzione riservata