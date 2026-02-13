

Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, sarà presente alla conferenza sulla sicurezza di Monaco che si terrà dal 13 al 15 febbraio. "Penso che sarà presente e che ci sarà l'opportunità di vederlo. Credo sia nella mia agenda; non ne sono sicuro al 100%, ma sono fiducioso che ce la faremo", ha detto Rubio prima di partire per Monaco. Il segretario statunitense ha anche aggiunto la possibilità di incontrare il leader ucraino Zelensky. Sui nuovi bombardamenti russi in Ucraina, Rubio ha detto: “È una guerra. Ecco perché vogliamo che finisca. La gente sta soffrendo. È il periodo più freddo dell'anno. La sofferenza è inimmaginabile".