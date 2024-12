Il presidente ad interim della Corea del Sud, Han Duck-soo è stato accusato di aver «partecipato attivamente all'insurrezione» dopo il fallito tentativo del suo predecessore di imporre la legge marziale il 3 dicembre. Ed è stato rimosso dalla carica.

«Dei 192 deputati che hanno votato, 192 hanno votato per l'impeachment», ha dichiarato il presidente dell'Assemblea nazionale Woo Won-shik.

«Rispetto la decisione dell'Assemblea nazionale e, per non aggiungere altra confusione e incertezza, sospenderò le mie funzioni in linea con le leggi in attesa di una decisione rapida e saggia da parte della Corte Costituzionale». Così, in una dichiarazione riportata dall'agenzia sudcoreana Yonhap, il premier e presidente ad interim della Corea del Sud, Han Duck-soo, dopo che i parlamentari hanno votato per l'impeachment.

Han Duck-soo, che è anche primo ministro, ha preso il posto di Yoon Suk Yeol, sospeso in seguito a un voto parlamentare di sfiducia dopo il tentativo di sovvertire l'ordinamento democratico il 3 dicembre scorso. Secondo i parlamentari dell’opposizione si è rifiutato di completare il processo di impeachment di Yoon e di assicurarlo alla giustizia.

Nella mozione di impeachment presentata al parlamento, l'opposizione ha affermato che Han sta «intenzionalmente evitando l'indagine speciale per indagare sui soggetti coinvolti nell'insurrezione e ha proclamato la propria intenzione di respingere le nomine di tre giudici della Corte costituzionale».

