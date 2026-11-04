«Speriamo continui il dialogo»

Donald a pezzi, Kiev ride. Ma Mosca ostenta sicurezza

Davide Maria De Luca
04 novembre 2026 • 20:16Aggiornato, 04 novembre 2026 • 21:18
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La sconfitta dei repubblicani alimenta a Kiev la speranza di un sostegno americano più solido, mentre il Cremlino punta sulla continuità del rapporto con Trump. Ma tra i poteri di veto della Casa Bianca e lo stallo sul campo, il risultato elettorale difficilmente cambierà le sorti della guerra

La diversa reazione tra Kiev e Mosca alla notizia della storica sconfitta dei repubblicani e del presidente Donald Trump alle elezioni di medio termine la si può trovare in un titolo di giornale e in una breve dichiarazione del portavoce del Cremlino. «Male per Trump, bene per Kiev», così titolava ieri l’Ukrainska Pravda, principale giornale liberal del paese. Un riassunto tagliente del risultato elettorale, più o meno echeggiato da tutti gli altri media del paese. Dall’altro lato del fronte, il

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.