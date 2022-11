«È molto, molto, molto probabile» ha detto ad un comizio per le elezioni di metà mandato: fino ad oggi è il segnale più importante della sua intenzione a correre di nuovo per la Casa Bianca

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che una sua ricandidatura alla Casa Bianca è «molto, molto, molto probabile». Trump stava parlando in un comizio a Sioux City, nello stato dell’Iowa, in occasione delle elezioni di metà mandato che si svolgeranno il prossimo 8 novembre. Si tratta del più chiaro messaggio della sua intenzione a partecipare di nuovo alle lezioni presidenziali che Trump ha lanciato fino a questo momento.

«Mi sono candidato due volte e ho vinto due volte», ha detto Trump, che nel 2020 è stato sconfitto dall’attuale presidente Joe Biden e da allora sostiene, senza prove, che l’elezione si sia svolta in modo fraudolento. «E ora, per rendere la nostra nazione di successo, sicura e glorioso, molto, molto, molto probabilmente lo farò una tera», ha detto Trump.

Anche l’attuale presidente Joe Biden potrebbe decidere di correre di nuovo e i media americani hanno scritto che nelle ultime settimane ci son state consultazioni tra lui e gli strateghi elettorali. Trump non ha mai annunciato pubblicamente la sua intenzione a ricandidarsi, data da molti per scontata. In vari momento però ha suggerito quanto una nuova corsa fosse probabile o comunque nelle sue intenzioni.

