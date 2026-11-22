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«Ma è fuori controllo»: così il governatore dello stato di Washington Bob Ferguson si è riferito all’Ice, la polizia trumpiana che semina terrore con la sua caccia ai migranti o presunti tali. I commenti indignati del democratico, e non solo suoi, arrivano dopo l’ultimo blitz di Ice a Seattle (città che si trova nello stato di Washington appunto), che essendo finito sotto gli occhi dei social media restituisce all’opinione pubblica americana le immagini di un vero e proprio assalto condotto dagli agenti a volto coperto dell’Immigration and Customs Enforcement all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma questo sabato.

La televisione locale KIng 5, affiliata a Nbc e che copre appunto Seattle, ha diffuso le immagini registrate da passeggeri e astanti, che avevano iniziato a circolare sui social media nell’indignazione generale. «A nightmare», un incubo, così lo descrivono i cronisti, mentre si vedono le forze Ice mascherate che strappano un uomo e una donna disperati dal transfer che collegava i passeggeri all’aereo. Anche chi ha provato ad aiutare le persone colpite si è ritrovato trascinato a terra dagli agenti.

Due delle persone afferrate violentemente risponderebbero ai nomi di Ricardo Larrondo Mendoza e Sofia Hernandez Mejia. «Lei stava tranquillamente bevendo un caffè quando all’improvviso ha realizzato che la sua famiglia veniva aggredita, appena pochi mesi fa intervistata ai nostri microfoni partecipava agli eventi della comunità», ricostruiscono i cronisti locali. La compagnia aerea, Alaska Airlines, si sta coordinando con le autorità aeroportuali per capire come queste circostanze abbiano potuto verificarsi: lamenta infatti che non ci sia stato alcun preavviso dell’operazione, che ha sconvolto non solo la famiglia acciuffata ma anche altri passeggeri. Il governatore dello stato di Washington ha stigmatizzato la vicenda, che secondo alcuni osservatori mostra proprio il radicalizzarsi della già brutale polizia trumpiana.

Tutto ciò avviene all’indomani del midterm, con il presidente degli Stati Uniti che dopo la bocciatura ricevuta alle urne esibisce di non voler retrocedere, neppure in quest’ambito. La promozione dello storico consigliere Stephen Miller, falco anti migranti, come nuovo capo di gabinetto, è stata interpretata come un altro dei segnali a riguardo.

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