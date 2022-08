Dopo una notte pacifica, Israele si avvia a riaprire due valici importanti per commercio e lavoro. Felici della tregua il leader palestinese Abu Mazen ma anche il presidente americano Joe Biden

Sia a Gaza sia in Israele è passata una nottata di calma. L'annuncio sul raggiungimento di un cessate il fuoco fra Israele e Jihad islamica mediato dall'Egitto era arrivato nella notte. L’accordo conclude tre giorni di alta tensione nella zona seguite all’inizio dell’operazione israeliana «Breaking dawn» contro obiettivi della Jihad islamica nella Striscia.

Da Gaza, riferisce la radio militare israeliana, sono stati sparati 1.100 razzi, ma solo 900 sono entrati in territorio israeliano mentre gli altri sono ricaduti nella Striscia. Le batterie di difesa Iron Dome hanno intercettato 380 razzi che minacciavano direttamente zone abitate in Israele. Durante gli scontri a Gaza sono morte 35 persone. Le cifre riferite da Israele sono diverse da quelle riportate dal ministero della Salute palestinese, secondo il quale il bilancio dei bombardamenti a Gaza degli ultimi giorni è di 44 morti, tra i quali ci sarebbero 15 bambini e 4 donne.

In tre giorni di combattimento Israele ha colpito a Gaza 170 obiettivi della Jihad islamica. Fra questi: un tunnel militare, magazzini, rampe di lancio, postazioni e anche esponenti di spicco della ala militare di quella organizzazione.

Le reazioni

Rockets are launched from Gaza towards Israel, over Gaza City, Sunday, Aug. 7, 2022. Israel said Sunday it killed a senior Islamic Jihad commander in a crowded Gaza refugee camp, the second such targeted attack since launching its high-stakes military offensive against the militant group just before the weekend. The Iran-backed militant group has fired hundreds of rockets at Israel in response, raising the risk of the cross-border fighting turning into a full-fledged war. (AP Photo/Adel Hana)

Il leader palestinese Abu Mazen ha accolto con favore gli sforzi dell'Egitto, che hanno portato a un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza tra Israele e Jihad islamica. Lo ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. «Il presidente ha accolto con favore gli sforzi dell'Egitto, che hanno portato alla fine dell'aggressione dell'occupante nella Striscia di Gaza» ha riportato l'agenzia.

Israele ha annunciato che riaprirà stamane sia il valico commerciale di Kerem Shalom sia il valico per i passeggeri di Erez da dove oggi potranno transitare 14mila manovali di Gaza impiegati in Israele. Ieri il valico di Erez è stato danneggiato dai mortai della Jihad islamica, ma a quanto pare è ancora agibile. Nella zona vicina alla Striscia Israele mantiene tuttavia ancora alcune misure prudenziali. Agli agricoltori viene ancora vietato di raggiungere i campi vicini ai reticolati di confine.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è soddisfatto del cessate il fuoco tra Israele e i militanti palestinesi a Gaza. «In queste ultime 72 ore, gli Stati Uniti hanno collaborato con funzionari di Israele, Autorità Palestinese, Egitto, Qatar, Giordania e altri in tutta la regione per incoraggiare una rapida risoluzione del conflitto» si legge in una nota.

