La politica ha battuto il repubblicano Emilio Gonzales. «Insieme ci siamo lasciati alle spalle anni di caos e corruzione e abbiamo aperto la porta a una nuova era per la nostra città, caratterizzata da una leadership etica, responsabile e incentrata su risultati concreti per la nostra gente», ha detto la nuova prima cittadina

La democratica Eileen Higgins ha vinto le elezioni per il sindaco di Miami, città che non ha un primo cittadino democratico dalla fine degli anni 1990. Dunque Higgins ha battuto il repubblicano Emilio Gonzales e sarà la prima sindaca democratica della città dal 1997.

La vittoria di Higgins in una Florida repubblicana è un colpo per Donald Trump e i repubblicani. Higgins non sarà solo la prima democratica a guidare la città in trent’anni, ma anche la prima donna a farlo e la prima non-ispanica dagli anni '90.

«Insieme abbiamo voltato pagina ad anni di caos e corruzione, aprendo la strada a una nuova era per la nostra città. Un'era delineata da una leadership responsabile che porta risultati», ha detto Higgins dopo le prime proiezioni elettorali arrivate a Trump mentre si trovava in Pennsylvania.

La democratica 61enne, ex commissaria della contea, ha così sconfitto Gonza'lez, 68 anni, che aveva ricevuto il sostegno di Trump e del governatore della Florida, Ron DeSantis, ottenendo il 40,5% dei voti. «Stasera, la gente di Miami ha fatto la storia. Insieme ci siamo lasciati alle spalle anni di caos e corruzione e abbiamo aperto la porta a una nuova era per la nostra città, caratterizzata da una leadership etica, responsabile e incentrata su risultati concreti per la nostra gente», ha dichiarato ancora Higgings in un comunicato dopo la pubblicazione dei risultati preliminari.

