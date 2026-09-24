Lo “scoop” dei droni russi contro l’Italia. I servizi sono scettici: «Non ci risulta»

Secondo il quotidian spagnolo El Mundo, Mosca si prepara a lanciare droni contro Italia, Francia e Spagna. Ma fonti dell’Aise dicono a Domani di non sapere nulla dell’allerta. E anche i baltici sono scettici
KIEV – Cresce la preoccupazione per il rischio di attacchi russi contro paesi europei. Contemporaneamente, aumenta lo scetticismo nei confronti degli allarmi che vengono lanciati. Il quotidiano spagnolo El Mundo ha scritto che a detta dell’intelligence lituana la Russia sarebbe pronta ad offensive con droni contro diversi paesi europei. Italia compresa. Nella fattispecie, i velivoli verrebbero lanciati da navi mercantili. «Non risultano minacce imminenti di questo tipo», dicono a Domani fonti de