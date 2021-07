Il giornalista è morto a 64 anni dopo essere stato ferito gravemente alla testa con colpi di arma da fuoco il 6 luglio scorso ad Amsterdam. Era noto per le sue inchieste sulla criminalità organizzata e il narcotraffico

È morto Peter R de Vries, il giornalista che la sera del 6 luglio, nel centro di Amsterdam, era stato ferito gravemente. L’emittente olandese Rtl, per cui de Vries lavorava, ha pubblicato una dichiarazione della famiglia: «Peter ha lottato fino alla fine, ma non è riuscito a vincere la battaglia. È morto circondato dai suoi cari. Ha vissuto secondo la sua convinzione: “in ginocchio non si può essere liberi”. Siamo incredibilmente orgogliosi di lui e allo stesso tempo inconsolabili».

Il cronista olandese è stato colpito da una distanza ravvicinata da cinque colpi di arma da fuoco, nelle strade del centro città alle 19.30, dopo aver preso parte al programma televisivo RTL Boulevard.

La polizia ha arrestato due persone sull’autostrada nei pressi di Leidschendam, una cittadina a sud di Amsterdam, vicino a L’Aia. Le autorità hanno riferito che si tratta di un cittadino polacco di 35 anni, identificato come Maurik G., sospettato di aver guidato la macchina nella fuga, e di un cittadino olandese, identificato come Delano G., sospettato di essere stato l’esecutore materiale, di aver dunque sparato al giornalista.

Secondo i media olandesi, il killer sarebbe il nipote del braccio destro di Ridouan Taghi, marocchino olandese accusato di omicidio e traffico di droga. Il giornalista d’inchiesta ha aiutato Nabil B., uomo che apparteneva a una banda criminale, nelle testimonianze contro il narcotrafficante.

De Vries era noto per le sue inchieste sulla criminalità organizzata e sul narcotraffico. Ha aiutato la polizia a risolvere casi importanti e, per alcuni periodi, gli era stata assegnata la scorta.

Tra le inchieste di de Vries, la più nota risale al 1983, quando si era occupato del sequestro del famoso imprenditore Freddy Heineken, il presidente dell’omonima società.

Il giornalista olandese ha avuto un ruolo fondamentale anche in altri casi, in cui ha agito come portavoce di testimoni davanti alla polizia o alle corti dei tribunali.

© Riproduzione riservata