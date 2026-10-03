Bolsonaro vs Lula: l’ombra evangelista sul voto brasiliano

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Per Donald Trump è lo scacco matto per appropriarsi dell’America Latina mettendo fine al ciclo progressista. Per le sinistre, europee e creole, è la partita decisiva per fermare il «nuovo fascismo». Tuttavia, quella tra Lula e Flávio Bolsonaro è innanzitutto la sfida tra due Brasile nei quali non c’è più socialdemocrazia vs neoliberismo, indicato nei nomi dei partiti (Partito dei Lavoratori e Partito Liberale), ma nuove forme di mobilitazione che passano dall’uso dell’odio social e dallo scontro