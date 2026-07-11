Le citazioni chiedono ai giornalisti di testimoniare «in merito a una presunta violazione della legge penale federale». Ad emetterle è stato Jay Clayton, procuratore degli Stati Uniti a Manhattan e recentemente nominato da Trump direttore dell’intelligence nazionale

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L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, donato dal Qatar al presidente Trump.

Lo denuncia il quotidiano Usa, sottolineando che i mandati mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì davanti a un gran giurì federale a Manhattan e rappresentano «una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Donald Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti», scrive il New York Times sulle pagine del giornale.

In alcuni casi, i mandati sono stati consegnati da agenti federali che si sono presentati a casa dei giornalisti. Le citazioni chiedono ai giornalisti di testimoniare «in merito a una presunta violazione della legge penale federale». Ad emetterle è stato Jay Clayton, procuratore degli Stati Uniti a Manhattan. Clayton, recentemente nominato da Trump direttore dell’intelligence nazionale.

«L’arrivo di agenti federali alla porta dei giornalisti dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni americano che crede nella Costituzione e nella libertà di stampa che essa protegge», ha dichiarato David McCraw, responsabile legale del giornale new yorkese. «I nostri giornalisti riportano i fatti e promuovono il diritto del pubblico americano di sapere come opera il proprio governo e come vengono utilizzati i soldi dei contribuenti», ha scritto McCraw. «Questo atto sfacciato non dovrebbe essere considerato altro che un tentativo di impedire al pubblico di sapere cosa sta succedendo nel proprio Paese, intimidendo i giornalisti e impedendo loro di svolgere il proprio lavoro».

L’aereo

Nel maggio 2025, la famiglia reale del Qatar ha donato a Trump un Boeing 747-8 del valore stimato di 400 milioni di dollari. Il presidente statunitense ha accettato l’aereo con l’intenzione di convertirlo nel nuovo Air Force One, anche se fino a poco tempo fa ha continuato a utilizzare il vecchio velivolo.

La scorsa settimana, Trump ha presentato ufficialmente il Boeing 747, caratterizzato da una livrea esterna nei colori rosso, bianco, blu e oro, oltre a un abitacolo rinnovato.

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