È stata provocata da un «atto doloso», è «molto probabile che si tratti di un attentato», ha dichiarato ad Afp Christophe Mirmand, ministro di Stato di Monaco

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Una forte esplosione, nella serata del 29 giugno, ha scosso il Principato di Monaco. Tre persone, due in condizioni molto gravi, sono rimaste ferite: l’oligarca ucraino, Vadym Ermolaev, 58 anni, tra gli uomini più ricchi del Paese, sua moglie e suo figlio di 13 anni, in condizioni migliori.

L’esplosione - hanno riferito le autorità - è stata provocata da un «atto doloso», è «molto probabile che si tratti di un attentato», ha dichiarato ad Afp Christophe Mirmand, ministro di Stato di Monaco. Secondo una fonte vicina all'inchiesta Ermolaev è un «rifugiato Vip» a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio al momento della deflagrazione.

«Un crimine efferato», «uno shock per l'intera comunità monegasca», ha detto in un comunicato il principe Alberto II di Monaco, per commentare l'accaduto: «Il Principato di Monaco rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità. La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità, lo rimarrà più che mai, qualunque siano le minacce».

Secondo le informazioni raccolte, Vadim Ermolaev, residente a Monaco, sarebbe soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 in seguito a una decisione del presidente Volodymyr Zelensky probabilmente per la scelta del multimilionario di continuare le sue attività di commercio di alcolici in Crimea, nonostante il territorio sia stato occupato dai russi.

Il Procuratore Generale Stéphane Thibault ha riferito ad Afp che l'ordigno esplosivo è stato trovato in una borsa o un pacco lasciato da qualcuno nella hall dell'edificio prima di andarsene. Circa cinquanta vigili del fuoco, tra cui una decina di rinforzi francesi, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Allo stesso tempo, 84 agenti della pubblica sicurezza sono stati dispiegati per mettere in sicurezza l'area. Secondo fonti vicine al ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez «è stata avviata un'operazione di polizia per trovare il responsabile, che è ancora a piede libero». Sarebbe stato avvistato nelle riprese delle telecamere di sorveglianza di Monaco e Beausoleil, la vicina città francese che ha raggiunto a piedi.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 21 del 29 giugno, in un edificio residenziale situato tra Boulevard d'Italie e Rue du Révérend Père Louis Frolla, vicino al confine con la Francia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un individuo che posizionava uno zaino davanti all'ingresso del palazzo. Mentre l'uomo fuggiva a piedi verso la vicina città di Beausoleil, l'ordigno è scoppiato. Nel frattempo altre persone stavano entrando nello stesso edificio. L'ordigno conteneva probabilmente bulloni e schegge.

«Le forze dell'ordine stanno attualmente raccogliendo elementi di prova», ha spiegato Mirmand: «Che io sappia, è la prima volta nella storia che un atto del genere si verifica nel Principato». Sono stati mobilitati i servizi di emergenza, la polizia e le forze di sicurezza. Oltre a Mirmand e Thibault, sul luogo dell'accaduto erano presenti il presidente del Consiglio Nazionale e uno stretto collaboratore del Principe Alberto II.

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