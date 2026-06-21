Video
Mondo

Ucraina, colpito impianto militare russo a Volgograd

Si aggrava il bilancio degli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte. Secondo le autorità di Kiev, i raid russi hanno causato tre morti e oltre venti feriti nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk, Sumy e Zaporizhzhia. Ma nelle stesse ore anche l’Ucraina ha colpito obiettivi in Russia e nei territori occupati da Mosca, provocando, secondo le autorità locali, almeno tre morti e 22 feriti.

Nella regione meridionale russa di Rostov, droni ucraini hanno centrato l’edificio di un museo militare, ferendo undici persone, ha riferito il governatore Yuri Slyusar. A Horlivka, città della regione ucraina di Donetsk controllata dalla Russia, una donna è morta in un attacco attribuito a Kiev, secondo il sindaco filorusso Ivan Prikhodko. Un altro civile è stato ucciso nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, dove i droni avrebbero colpito un impianto di produzione.

Il fronte più rilevante resta però Volgograd, nel sud-ovest della Russia: qui un attacco ha provocato un morto e una decina di feriti, danneggiando anche impianti industriali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato il raid, spiegando che missili FP-5 Flamingo hanno colpito il complesso Titan-Barrikady, che produrrebbe sistemi d’artiglieria e componenti per lanciamissili usati contro l’Ucraina.

Italia

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

Amnesty sul giornalista licenziato per una domanda: «In gioco c'è la libertà di stampa»

Italia

Tajani: «Non ci sono ancora accuse formali per i due italiani bloccati in Libia»

Italia

Mattarella: "Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra"

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

Italia

Fine vita, associazione Luca Coscioni si autodenuncia dopo la morte di Lucia

 
 

Mondo

Mondo

Venezuela, prima e dopo il terremoto: la distruzione dalle immagini satellitari

Mondo

Terremoto in Venezuela, arrivati nel paese i sanitari e i soccorritori italiani

Mondo

Libano, Israele e Usa firmano l'accordo quadro trilaterale a Washington

Mondo

Sisma in Venezuela, tra le macerie a La Guaira

Mondo

Terremoto in Venezuela, gli edifici crollati a Caracas: i soccorritori proseguono le ricerche

Mondo

Due scosse di terremoto in Venezuela: oltre 32 morti e 700 feriti

Mondo

Starmer annuncia le sue dimissioni: “Ora dedicherò il tempo a moglie e figli"

Mondo

Albania, continuano le manifestazioni contro il resort di lusso di Kushner

Mondo

Libano, almeno 16 morti in raid israeliani nel sud nonostante la nuova tregua

Mondo

Trump presenta il nuovo Air Force One: «Trasformato in una Casa Bianca volante»

Mondo

Macron su Netanyahu: “Alimenta violenza tra popoli nella regione”

Mondo

Mosca, in fiamme una raffineria di petrolio dopo un attacco ucraino

 
 

Fatti

Fatti

Roma, famiglia assassinata a Casalotti: sopravvissuto il figlio più grande

Fatti

In Venezuela si scava tra le macerie, La Guaira lo stato più colpito

Fatti

Terremoto in Venezuela, il miracolo dei tre fratellini estratti vivi

Fatti

Alemanno esce da Rebibbia tra i cori: "Io in cella da innocente"

Fatti

Flotilla, rientrati in Italia due attivisti della carovana di terra

Fatti

Flotilla, l'attivista rientrato in Italia: "È l’inizio di un'era di mobilitazione"

Fatti

Pane ar pane, le registrazioni dell'album collettivo per Sant'Egidio

Fatti

Giornata delle Periferie, uno spot per abbattere gli stereotipi

Fatti

Regeni, la procura di Roma: "Fu privato della sua stessa condizione di essere umano"

Fatti

Malagò è il nuovo presidente di Figc: "Da solo non posso fare niente, con voi tutto"

Fatti

Meloni sfila al Raduno degli Alpini del Triveneto a Gemona del Friuli

Fatti

Maturità, gli studenti del classico: "Ci aspettavamo Quintiliano, meglio di Tacito"

 
 