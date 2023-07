Missili ucraini hanno colpito il ponte che collega la Crimea alla Russia, snodo logistico cruciale per Mosca. Due le esplosioni: una campata della struttura è crollata, ci sono almeno due vittime. L’attacco nel giorno in cui scade l’accordo sul grano, che il Cremlino minaccia di non rinnovare

Lunedì mattina media ucraini e russi hanno dato notizia di esplosioni avvenute sul ponte di Kerch, in Crimea. Secondo l’agenzia Rbc Ukraine e il canale filorusso Grey Zone, le deflagrazioni sono avvenute alle 3.04 e alle 3.20: due persone a bordo di un’auto sono morte per il crollo di una campata della struttura, «nell’area del 145esimo supporto dalla regione di Krasnodar».

Secondo le prime ricostruzioni, il ponte sarebbe stato oggetto di un attacco da parte ucraina. Il leader regionale Sergey Aksyonov, sul suo canale Telegram, ha invitato residenti e turisti a utilizzare un percorso alternativo. L’agenzia Tass riporta che Igor Mikhailichenko, vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica di Crimea (non riconosciuta internazionalmente), è partito per il luogo dell’incidente.

L’accordo sul grano

Le esplosioni in Crimea avvengono nel giorno in cui è prevista la scadenza dell’accordo sul grano tra Russia e Ucraina. I due paesi dovrebbero rinnovare l’intesa, ma il Cremlino ha più volte minacciato di porre fine all’accordo, con il rischio di innescare una crisi alimentare globale. Tra gli intermediari per il rinnovo c’è la Turchia di Recep Erdogan, che per agosto ha annunciato una visita di Putin ad Ankara.

«Proseguiamo negli sforzi per estendere l’intesa. La visita programmata del presidente russo in Turchia può essere considerata positiva in questo senso, spero che ci siano risultati positivi», ha detto il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz in un’intervista al canale tv A-Haber.

