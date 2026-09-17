il commento

Fed, la politica monetaria non obbedisce a Trump

Mattia Ferraresi
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17 settembre 2026 • 20:38Aggiornato, 17 settembre 2026 • 20:39

Mercoledì la Fed, con voto unanime, ha alzato i tassi, prima volta dal 2023. Il primo grande atto del chairman garantito dalla Casa Bianca è stata una stretta monetaria, non un allentamento

Quando a inizio anno Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve si trattava di cacciare un detestato banchiere indipendente e prudente e scegliere un fedelissimo pronto a tagliare i tassi e offrire denaro a buon mercato, giusto in tempo per le elezioni di metà mandato. Trump ha detto chiaramente che non avrebbe scelto Warsh se avesse voluto rialzi. Mercoledì la Fed, con voto unanime, ha alzato i tassi, prima volta dal 2023. Il primo grande atto del chair

Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)

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