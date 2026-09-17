Fed, la politica monetaria non obbedisce a Trump

true false

Quando a inizio anno Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve si trattava di cacciare un detestato banchiere indipendente e prudente e scegliere un fedelissimo pronto a tagliare i tassi e offrire denaro a buon mercato, giusto in tempo per le elezioni di metà mandato. Trump ha detto chiaramente che non avrebbe scelto Warsh se avesse voluto rialzi. Mercoledì la Fed, con voto unanime, ha alzato i tassi, prima volta dal 2023. Il primo grande atto del chair