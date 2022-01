In Russia pochi segreti sono custoditi così gelosamente come le informazioni essenziali sulla famiglia del presidente Vladimir Putin. La sua biografia ufficiale conferma che Putin e l’ex moglie hanno avuto due figlie, Maria e Katerina. Ma né Putin né il suo servizio stampa hanno mai rivelato i nomi completi delle figlie o informazioni sulla loro famiglia o sulla loro carriera.

Tra le poche informazioni che i giornalisti sono stati in grado di ricostruire c’è il fatto che la figlia minore di Putin, Katerina, è stata sposata con un uomo chiamato Kirill Shamalov. Shamalov è chiaramente un uomo ricco: è diventato il più giovane miliardario della Russia, a soli 32 anni. Eppure il suo nome non è noto ai più, e ci sono poche informazioni su come abbia messo insieme la sua immensa fortuna.

Ora per la prima volta se ne sa un po’ di più. All'inizio del 2021, i giornalisti di IStories, il partner russo del consorzio giornalistico investigativo Occrp, hanno avuto accesso a un archivio di email di Shamalov, fatto trapelare da fonte anonima. Il leak contiene più di 10mila messaggi che vanno dal 2003 al 2020: una panoramica senza precedenti su un uomo che ha accesso come pochi ai meccanismi interni della vita politica russa. La fonte non ha rivelato come ha ottenuto le email, ma i messaggi stessi suggeriscono una risposta.

Un tesoro di informazioni

Nel giugno 2019 l'Istituto Hasso Plattner, con sede all'Università di Potsdam in Germania, specializzato in sicurezza informatica, ha inviato a Shamalov un avvertimento: le sue informazioni di accesso sono state rinvenute all’interno di “Collection No. 1”, un archivio di milioni di password e indirizzi email che era stato compilato e messo in vendita online da un hacker ucraino.

Shamalov non sembra capire il messaggio: inoltra l'email al suo assistente con la domanda «Cos'è questo?».

Pubblicare fughe di notizie da fonti anonime è una decisione difficile. Prima di tutto, l'autenticità può essere discutibile. Il processo di verifica dell'archivio è iniziato con la strutturazione e l’indicizzazione delle email da parte degli analisti di dati dell'Occrp. I reporter di IStories hanno poi trascorso quasi un anno a verificare l’archivio: hanno controllato le intestazioni delle e-mail, hanno parlato con i mittenti e hanno verificato le informazioni nei registri delle aziende, nei database immobiliari, nei social network e in altre fonti pubbliche. La nostra conclusione è che le email sono autentiche. Un'altra questione è la privacy: la scelta è non pubblicare l’archivio in maniera indiscriminata.

Oltre a confermare senza alcun dubbio che Shamalov ha sposato la figlia di Putin, Katerina, che usa il cognome Tikhonova, l'archivio contiene una serie di altre rivelazioni sui vantaggi finanziari che Shamalov ha ottenuto e sull'influenza di cui ha goduto grazie all’ingresso nella “first family della Russia. La sua evidente capacità di gestire le risorse amministrative e le connessioni personali a beneficio finanziario suo, dei suoi amici e partner commerciali, è rivelatore del meccanismo corrotto tra potere e affari che caratterizza la Russia moderna.

Kirill Shamalov e Katerina Tikhonova hanno entrambi rifiutato di commentare questo articolo. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha risposto con una frase: «Abbiamo già lasciato diverse volte queste domande senza risposta».

Il cerchio magico

A metà degli anni Novanta, Putin e Shamalov “senior” facevano parte di un gruppo di amici che fondò Ozero, una comunità privata di case estive vicino a San Pietroburgo. In seguito all’elezione di Putin i vicini di Ozero sono diventati alti funzionari del governo o si sono trovati alla direzione di aziende statali. Tre dei co-fondatori di Ozero sono stati sanzionati dagli Stati Uniti nel 2014 durante l’invasione della ‘Ucraina da parte di soldati russi.

Il nome di Shamalov è diventato noto ai più nel 2010, quando il suo ex socio d’affari Sergei Kolesnikov ha pubblicato una lettera aperta all'allora presidente, Dmitry Medvedev, denunciando la corruzione nella costruzione di una sontuosa residenza del valore di 1 miliardo di dollari sul mar Nero per Putin, allora premier.

Secondo Kolesnikov, Shamalov era una figura centrale per il funzionamento delle operazioni, sviluppato su volere di Putin: a una azienda medica venivano offerti lucrosi contratti di sanità pubblica, finanziati da ricchi oligarchi, in cambio della promessa di trasferire oltre un terzo del denaro così ottenuto su conti bancari esteri. Questo denaro è stato poi utilizzato per costruire il "Palazzo di Putin" vicino a Gelendzhik.

Dopo essersi scontrato con Shamalov, Kolesnikov ha lasciato il paese e ha pubblicato la sua lettera aperta a Medvedev. Nonostante la storia sia diventata uno scandalo e nonostante sia stata confermata da documenti e registrazioni che sono arrivati alla stampa, non ci sono state reazioni ufficiali.

Secondo un conoscente, Nikolai Shamalov, che ha compiuto 70 anni nel 2020, si è ritirato dagli affari e dalla vita pubblica e trascorre gran parte del suo tempo andando a caccia. Il figlio maggiore (e fratello maggiore di Kirill) Yuri, dirige dal 2003 uno dei più grandi fondi pensione privati della Russia.

Kirill Shamalov è il figlio di Nikolai Shamalov, uno dei più vecchi e stretti amici di Putin.

Molti membri dell'élite al potere in Russia sono vecchi soci di Putin che lo hanno seguito a Mosca assumendo, dopo la sua ascesa alla presidenza, posti chiave del governo. Si tratta di vicini di dacia, di casa vacanze insomma, compagni di judo, massaggiatori, funzionari: sono talvolta chiamati “Piterskie”, dalla natale San Pietroburgo. Il termine, per analogia con altri epiteti geografici come Tambovskie o Izmailovskie, odora di crimine organizzato.

Molti di questi personaggi sono ancora in attività. Nei due decenni di presenza al potere di Putin i loro figli e nipoti hanno accumulato ricchezza e potere, salendo verso le posizioni più elevate. Li possiamo chiamare i "nuovi Piterskie".

I nuovi Piterskie in ascesa

L'archivio email di Shamalov presenta un curioso ritratto di questo gruppo. Molti di loro, come lui stesso, hanno studiato giurisprudenza all'Università statale di San Pietroburgo. Discutono sul fatto di assumere posizioni nel governo, nelle aziende statali e nelle grandi imprese, notando che quando arriveranno a Mosca la città sarà diversa da quella che i loro genitori hanno conquistato.

Ma alcune cose non cambiano. Come nel mondo dei loro genitori, le connessioni personali sono tutto per i nuovi Piterskie. A giugno 2004, quando Shamalov era all'ultimo anno di studi, ha ricevuto una mail da un compagno di classe, Yan Piskunov: «Amico, organizzeremo il tutto nel miglior modo possibile! Sarà bellissimo. La cosa principale è discutere l'organizzazione».

Il messaggio fa riferimento al fatto di aiutare Shamalov a preparare la discussione della sua tesi, e consegnargli un discorso da presentare davanti alla commissione d'esame. Qualche giorno dopo, la presentazione era pronta: scrive ancora Piskunov, «Bozza di discorso allegata». Ed ecco la presentazione di una tesi in diritto immobiliare.

Il gioviale Piskunov aveva davanti a sé una carriera che sarebbe stata il sogno di qualsiasi studente russo. Non molto tempo dopo essersi laureato, all'età di 25 anni, ha avuto accesso a un posto di direzione alla Gazprom-Media, la più grande holding di mezzi d’informazione del paese, diventandone il vicedirettore generale e il capo del dipartimento legale.

Il gruppo, che comprende emittenti popolari come i canali televisivi NTV e TNT e la stazione radio “Eco di Mosca”, appartiene all’istituto bancario privato Gazprombank. Che si tratti di una coincidenza o no, il fratello maggiore di Shamalov, Yuri, siede sia nel Consiglio di amministrazione della holding dei media che in quello della banca. Non ha risposto alle nostre richieste di commento.

Nel settembre 2009, Piskunov è riapparso nella corrispondenza di Shamalov quando un conoscente gli ha scritto, facendogli una richiesta insolita, ma estremamente franca: «Domanda: è possibile cambiare la posizione di Piskunov e Pleshkov nei confronti l'aeroporto di Vnukovo, o neutralizzare le loro attività?».

Un promemoria allegato all'email fornisce il contesto: due dei principali aeroporti di Mosca, Vnukovo e Domodedovo, erano stati coinvolti in una controversia commerciale, che era stata risolta a favore di Domodedovo. Stando alla persona che scrive, i tribunali avevano preso la decisione "sotto la pressione" di Dmitry Pleshkov, che avrebbe agito «per conto di Yan Borisovich Piskunov di Gazprom-Media». Lo scrivente stava chiedendo a Shamalov se questi due uomini potevano essere influenzati in modo da favorire l'aeroporto di Vnukovo.

Non ci sono prove che Shamalov abbia fatto richieste a Piskunov o Pleshkov per intervenire nella disputa. Ma un mese dopo, la Corte federale di arbitrato del distretto di Mosca ha ribaltato la precedente decisione del tribunale, facendo risparmiare milioni a Vnukovo. Esattamente quello che il conoscente di Shamalov aveva chiesto.

Shamalov aveva solo 27 anni in quel momento, ma già un curriculum impressionante: aveva lavorato per Gazprom, Gazprombank, il governo russo e Rosoboronexport, il principale esportatore di armi del paese. Al momento era vicepresidente per il supporto amministrativo a Sibur, la più grande società petrolchimica russa. Ma cose molto più grandi stavano per succedere.

Il matrimonio d’oro

Nel 2013, come riportato da diverse fonti tra cui Reuters, Shamalov ha sposato una donna, Katerina Tikhonova, descritta come la figlia di Putin. Il Cremlino ha rifiutato di confermare. Le email di Shamalov, comunque, non lasciano dubbi: confermano che Tikhonova e Shamalov si sono sposati nel febbraio 2013. Le prove indicano che Shamalov conosceva Katerina da quasi tutta la vita.

Nell'estate precedente il matrimonio, la coppia era impegnata a organizzare una vita lussuosa in Russia e in Francia. Il 2 giugno 2012, Shamalov ha ricevuto un'email dalla donna che era incaricata della ricostruzione e della decorazione della casa per la giovane coppia a Usovo, un villaggio in una zona riservata alle élite vicino a Mosca, non lontano dalla residenza del presidente, a Novo-Ogarevo. In allegato alla mail, una lista di acquisti per un piccolo gazebo da esterni da 53mila euro. Ancora più costoso era un tappeto per la biblioteca, che la coppia ha acquistato per 54.300 euro.

Shamalov riceveva frequenti rapporti sui progressi della casa grazie ai quali è possibile stimarne il costo totale. La ristrutturazione, i mobili e le attrezzature sono arrivati a quasi 8 milioni di euro. Aggiungendo il costo stimato del terreno e della casa stessa, il possibile prezzo totale della villa è compreso, circa, tra i 15 e i 17 milioni di euro. Ma la casa di Usovo non era l'unica proprietà costosa della coppia.

Nell'ottobre 2012, attraverso una società di Monaco chiamata Alta Mira, Shamalov ha acquistato una villa nella città turistica francese di Biarritz dalla famiglia di Gennady Timchenko, un amico di lunga data di Putin e un miliardario con interessi nell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture. A giudicare dai documenti, questa villa è costata 4,5 milioni di euro. Anche la decorazione di questa casa rivela i gusti costosi della coppia.

Alla fine di gennaio Shamalov ha iniziato a spedire gli inviti con una descrizione dettagliata dell’elaborato dress code per i tre giorni e notti di festa. Gli sposi hanno invitato circa 100 ospiti, compresi sei ufficiali del servizio di sicurezza presidenziale che sono rimasti nelle vicinanze a scopo protettivo. Curiosamente, la lista non includeva i genitori della Tikhonova – Putin e la moglie (la coppia all’epoca non aveva ancora annunciato il divorzio) – anche se l’omissione potrebbe essere dovuta a motivi di sicurezza.

Il 1° febbraio Shamalov ha ricevuto il programma definitivo. Il primo giorno includeva un "tea party russo" con un samovar, dolci tradizionali e panini, seguito da una cena pre-matrimoniale. La mattina del secondo giorno era previsto il matrimonio della giovane coppia in chiesa, seguito da festeggiamenti in strada chiamati "festa russa in piazza" e da un banchetto di nozze, poi una cantante famosa.

La ricchezza elevata a potenza

A partire dal periodo successivo al matrimonio la ricchezza di Shamalov è esplosa a livelli stratosferici.

A giudicare dalle email, Shamalov possedeva già una rete di società offshore quando si è sposato. La maggior parte di queste società, gestite da avvocati di diversi paesi, erano registrate a nome di uomini di paglia. Il principale custode dei segreti offshore di Shamalov era Dario Item, ambasciatore del piccolo Stato caraibico di Antigua e Barbuda accreditato in Spagna, Monaco e Liechtenstein. Nel giugno 2013 la società offshore di Shamalov in Belize, Kylsyth Investments Limited, ha acquistato 38mila azioni di una società offshore con sede a Guernsey, Themis Holdings Limited, da un’altra offshore, Volyn Portfolio Corp, con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Themis Holdings era, in quel momento, la società madre di Sibur. In altre parole, acquistando le azioni di Themis, Shamalov aveva acquisito il 3,8 per cento della più grande società petrolchimica russa, e lo ha fatto per la sorprendente cifra di 100 dollari. Shamalov ha successivamente stimato il valore di Sibur in 10 miliardi di dollari (dell'epoca), il che significa che la sua quota valeva 380 milioni di dollari. Aveva così acquisito una ricchezza incredibile praticamente per bruscolini. L'ufficio stampa di Sibur dice che «non c'erano condizioni esclusive per Shamalov». Ma il genero di Putin. è stato l'unico che ha usato il programma di stock options per acquisire tanta ricchezza praticamente a nessun costo. E questo è stato solo l'inizio della sua fortuna post-matrimoniale.

Mentre si installava nel suo ruolo e nella sua carriera alla Sibur, Shamalov attirava frotte di consiglieri e assistenti che andavano alla ricerca di progetti in cui investire, scrivevano sunti per i suoi discorsi, proprio come quando era uno studente: ciò gli ha permesso di scegliere dove investire, proprio come noi potremmo scegliere il latte al supermercato. Le migliori menti della Russia erano, evidentemente, desiderose di fare affari con il giovane businessman.

Ad agosto 2014, Shamalov ha registrato una società chiamata Yauza 12 nel suo appartamento di Mosca. Sei giorni dopo, come mostrano le email, la società ha acquisito il 17 per cento di Sibur da Timchenko, portando la sua quota nel gigante petrolchimico a poco più del 21 e portando così il suo patrimonio di 2 miliardi di dollari. Questa operazione ha reso Shamalov il più giovane miliardario in Russia e il secondo maggior azionista della più grande holding petrolchimica del paese, e ha attirato sulla sua persona una considerevole attenzione: l'anno successivo Shamalov ha concesso la sua amichevole intervista a Kommersant. Nell’intervista, il genero del presidente sostiene di aver preso in prestito i fondi per questa acquisizione da Gazprombank (nel cui cda siede il fratello Yuri), usando i suoi beni come garanzia. Non ha spiegato, però, quali fossero. Facendo leva sul 3,8 per cento di Sibur che aveva già acquisito, Shamalov avrebbe potuto, teoricamente, raccogliere circa 500 milioni di dollari. Dove ha trovato la somma rimanente? La storia rimane inspiegabile. Non è dato sapere quando e come la Yauza 12 di Shamalov abbia pagato il suo enorme prestito.

L’epilogo

Shamalov conclude la sua intervista con una dichiarazione patriottica: «Sono nato in Russia e anche le mie imprese si trovano qui: tutte nella giurisdizione russa, non offshore. Non è nel mio stile agire di nascosto per organizzare affari all'estero». Naturalmente molti degli affari di Shamalov si trovavano in realtà all'estero: le sue transazioni in Belize, la sua villa francese (allora di proprietà di una società di Montecarlo) e, in più, diversi conti bancari aperti in Svizzera quell'anno. Dal 2017, quando le sanzioni colpiscono una cerchia sempre più ampia di persone vicine a Putin, gli avvocati di Shamalov hanno cominciato a ridurre le sue attività finanziarie nelle banche europee, aprendo un fondo speciale per lui, il Centurion International Fund, sull'isola di Labuan, un territorio offshore che fa parte della Malesia.

Shamalov rientrava tra le persone più influenti in Russia anche prima del suo matrimonio, e questo grazie all'amicizia di suo padre con il presidente russo e alla sua cerchia di amici e conoscenti, i "nuovi Piterskie". Dopo il matrimonio è diventato un membro della famiglia, con tutte le opportunità che derivano da questa posizione.

All'inizio del 2018, Bloomberg ha riferito che Shamalov e Tikhonova si sono separati dopo circa cinque anni di matrimonio. Sei mesi prima, Shamalov aveva venduto la quota di Sibur che aveva acquisito da Timchenko nel 2013. Le sue email non fanno menzione al fatto che abbia o meno (e quanto) ricevuto qualcosa per la vendita. Timchenko non ha risposto alle richieste di commento.

Dopo essersi separato da Tikhonova, Shamalov ha trovato una nuova partner, l'affascinante e mondana Zhanna Volkova. Nel 2019, la loro relazione sembrava essere ufficiale: in ottobre, Volkova ha inviato documenti a Shamalov sulla registrazione di una società offshore nelle Isole Vergini Britanniche, Kenaston Properties Ltd, di cui è diventata la beneficiaria. Nei documenti, il suo cognome figura come Shamalova.

Nel 2018, Shamalov è stato sanzionato dagli Stati Uniti raggiungendo così «una cerchia selezionata di miliardari dell'entourage di Vladimir Putin» dopo il suo matrimonio. Gli americani sono arrivati tardi: l'ultima email in archivio tra Shamalov e Tikhonova è stata inviata il 15 giugno 2017. In essa, Shamalov inoltrava il messaggio di un famoso architetto di San Pietroburgo con proposte di design per una villa di campagna.

Questo articolo è risultato vincitore dello European Press Prize 2021, nella categoria Investigative Reporting, ed è stato pubblicato in origine su IStories e OCCRP. La ripubblicazione in italiano è possibile grazie allo European Press Prize, nel cui sito troverai molto altro giornalismo di grande qualità. Distribuzione e traduzione sono a cura di Voxeurop.

