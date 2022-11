Uno nuovo scandalo di abusi della chiesa è emerso in Francia. Undici persone, tra vescovi ed ex vescovi, sono indagati per presunte violenze sessuali a danno di minori. A dare l’annuncio è Eric de Moulins-Beaufort, il presidente della Conferenza episcopale francese, durante una conferenza stampa a Lourdes.

Non è chiaro se l’inchiesta sarà condotta da un tribunale civile o da uno ecclesiastico interno alla chiesa, ma gli imputati hanno un forte peso e sono personaggi di rilievo. Tra questi c’è l’ex vescovo di Créteil Michel Santier – già accusato di altri scandali per abusi sessuali – e monsignor Jean-Pierre Ricard, ex vescovo di Bordeaux e già riconosciuto responsabile di una «condotta riprovevole» su una minorenne 35 anni fa, quando all’epoca dei fatti aveva solo 14 anni e Ricard era parroco. L’ex vescovo afferma di aver chiesto perdono alla sua vittima e di essersi «spiegato con lei».

A Lourdes il presidente della conferenza episcopale francese ha anche annunciato che lavoreranno a «proposte concrete» per migliorare la comunicazione e la trasparenza delle misure di diritto ecclesiastico assunte contro i prelati coinvolti in vicende di abusi sessuali.

Le parole di Bergoglio

«Ho ricevuto negli ultimi mesi due lamentele per casi di abuso che erano state coperti non giudicati bene dalla Chiesa: subito ho chiesto di studiare di nuovo (i due casi) e ora si sta facendo un nuovo giudizio; c’è anche questo quindi, la revisione di giudizi vecchi, non ben fatti (non dati in modo adeguati). Facciamo quello che possiamo, siamo tutti peccatori, e la prima cosa che dobbiamo sentire è la vergogna, la profonda vergogna di questo. Credo che la vergogna è una grazia», ha detto Bergoglio durante l’incontro con i giornalisti nella sua visita a Bahrein.

Il rapporto

Lo scorso anno in Francia è stato pubblicato il rapporto Sauvé un’indagine indipendente sugli abusi della chiesa. Dopo due anni e mezzo di lavoro, l’indagine stima che, tra il 1950 e il 2020, almeno 216mila minori siano stati vittima di abusi sessuali da parte di sacerdoti, diaconi, monaci e suore. I minori abusati da persone consacrate in settant’anni oscillano da 216mila a 330mila: «Cifre che in alcun modo possono rimanere senza conseguenze e richiedono misure molto forti», aveva Sauvé durante la presentazione del rapporto. Sauvé ha anche sottolineato come gli ambienti ecclesiastici abbiano registrato una prevalenza di violenze sessuali maggiori rispetto ad altri ambienti di socializzazione, come la scuola e le colonie.

