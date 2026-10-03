Diario Europeo

Pagano i poveri, salvi i più abbienti. Parigi brucia, ma sui conti tira dritto

Francesco Saracenoeconomista
03 ottobre 2026 • 17:20Aggiornato, 03 ottobre 2026 • 17:26
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La Francia rimane un paese con fondamentali solidi: un’economia diversificata e ancora attrattiva, conti con l’estero sostanzialmente in equilibrio e i tassi di crescita. Ma mentre le tensioni sociali esplodono, si sceglie  ancora una volta di non redistribuire il carico fiscale verso i più abbienti ma di colpire i ceti più svantaggiati. Una politica inefficace e politicamente suicida, che rischia di consegnare il paese a Le Pen

Giovedì, mentre la protesta degli studenti esplodeva nei licei francesi, il primo ministro Sébastien Lecornu ha presentato la sua proposta di legge di bilancio per il 2027. Lecornu guida un governo senza maggioranza, che naviga a vista in un contesto economico e geopolitico estremamente difficile. La Francia ha un debito pubblico che cresce inesorabilmente, un disavanzo pubblico che quest’anno dovrebbe arrivare al 5,4% (in aumento rispetto al 2025), e tassi d’interesse che crescono, assorbendo u

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 