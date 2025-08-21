Il 31 agosto prenderà il largo «la più grande missione marittima civile mai tentata verso Gaza». La Global Sumud Flotilla partirà da Barcellona e da un porto italiano: decine di imbarcazioni, una rete che coinvolge attivisti in 44 paesi, una campagna coordinata a terra e l’obiettivo dichiarato di forzare l’attenzione internazionale sul blocco e sull’accesso umanitario
Freedom Flotilla, la nuova sfida partirà anche dall’Italia
21 agosto 2025 • 20:31Aggiornato, 21 agosto 2025 • 20:31
Il 31 agosto prenderà il largo «la più grande missione marittima civile mai tentata verso Gaza». La Global Sumud Flotilla partirà da Barcellona e da un porto italiano: decine di imbarcazioni, una rete che coinvolge attivisti in 44 paesi, una campagna coordinata a terra e l’obiettivo dichiarato di forzare l’attenzione internazionale sul blocco e sull’accesso umanitario