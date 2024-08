Oggi è il giorno dei funerali di Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas, assassinato a Teheran nella nella notte di mercoledì insieme a una guardia rivoluzionaria iraniana.

A guidare la cerimonia l’Ayatollah Ali Khamenei in prima persona che presiederà la preghiera per Haniyeh, definito da lui stesso come «un notevole combattente della resistenza palestinese». Khamenei aveva annunciato ieri una risposta militare contro Israele. La salma è attesa venerdì a Doha, in Qatar, per la sepoltura. In Iran sono stati dichiarati tre giorni di lutto nazionale. Israele conferma l’uccisione del capo militare di Hamas.

Israele conferma l'uccisione del capo militare di Hamas Le forze armate israeliane hanno confermato la morte di Mohammed Deif, il capo dell'ala militare di Hamas, obbiettivo di un raid condotto nel sud della Striscia il 13 luglio scorso. Deif si trovava all'interno di un edificio insieme al comandante della Brigata Khan Younis di Hamas, Rafa'a Salameh, il cui decesso era stato confermato dall'Idf il giorno successivo all'incursione; nessuna notizia certa invece era stata fornita riguardo a Deif. Qalibaf: "Vendicheremo Haniyeh al momento giusto" Il presidente del parlamento di Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, ha preso la parola durante la cerimonia funebre in onore del leader palestinese ucciso in un attacco attribuito a Israele. L'Iran "eseguirà sicuramente l'ordine della Guida Suprema" Ali Khamenei di vendicare Haniyeh, ha detto Qalibaf, che rivolgendosi alla folla che scandiva lo slogan "Morte a Israele, morte all'America", ha aggiunto: "È nostro dovere rispondere al momento giusto e nel posto giusto". Morta una guardia rivoluzionaria iraniana nell'attacco a Beirut Un consigliere della Guardia rivoluzionaria iraniana è stato ucciso nell'attacco di martedì dell'esercito israeliano a un edificio a sud di Beirut, la capitale libanese, dove sono rimaste uccise almeno quattro persone, tra cui il massimo comandante del partito-milizia sciita libanese Hezbollah e il "numero due" dell'organizzazione, Fuad Shukr. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr, aggiungendo che "Milad Bedi, uno dei consiglieri militari dell'Iran in Libano Khamenei prega sulla bara di Haniyeh Dopo la preghiera di Khamenei durante una cerimonia presso l'università di Teheran, è iniziata la processione funebre verso piazza Azadi, a cui partecipano molti cittadini oltre che funzionari politici, militari e di governo iraniani, riferisce Irna. L'agenzia pubblica video in cui si vedono sfilare migliaia di persone, tra cui molte che sventolano la bandiera della Palestina. Blinken lancia un appello alla de-escalation Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sollecitato oggi "tutte le parti" in Medio Oriente a ridurre la tensione per evitare un conflitto e a raggiungere "urgentemente" un cessate il fuoco a Gaza. In serata i rappresentanti americani presenti alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite hanno confermato che non sapevano nulla dell'attacco contro Ismail Haniyeh, ribadendo che Israele non li aveva avvertiti​​​​​ Mondo L’incognita dell’Iran: la situazione è sempre più fuori controllo 300mila manifestanti radunati a Tunisi contro l'assassinio di Haniyeh Circa 300mila persone si sono radunate ieri davanti al teatro municipale di Tunisi per condannare l'assassinio del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e dire 'no' alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Lo riporta l'agenzia di stampa Tap. Alla protesta hanno partecipato anche personalità politiche e sindacali, tra cui il vice segretario generale dell'Ugtt, Samir Chefi, il segretario generale del Partito dei Lavoratori, Hamma Hammami, il segretario generale del Movimento popolare, Zouhair Hamdi, e la presidente del Centro Brahmi per la cultura araba, Mbarka Brahmi. I manifestanti hanno chiesto inoltre che la comunità araba e internazionale faccia pressioni su Israele per fermare la guerra contro la resistenza e il popolo palestinese Inizia il corteo funebre all'università di Teheran Una folla di migliaia di persone in lutto si è presentata all'università di Teheran con i ritratti del leader di Hamas e le bandiere palestinesi. Il corteo partirà da qui e si dirigerà verso piazza Azadi. Secondo le immagini della cerimonia, migliaia di persone sono state viste riunite per ascoltare Mohammad Bagher Ghalibaf, il presidente del parlamento iraniano.

