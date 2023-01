Stamani, il corpo di Benedetto XVI, esposto per gli omaggi dei fedeli nella basilica di San Pietro per gli ultimi tre giorni, è stato spostato intorno alle 8.45 sul sagrato, dove papa Francesco celebrerà la messa alle 9.30. È in corso la preghiera del Rosario.

Lo stesso Joseph Ratzinger aveva chiesto nel suo testamento un funerale «sobrio» ed è stato valutato a lungo come trasformare il desiderio in realtà, considerato che le esequie di un papa emerito – titolo che Ratzinger si è autoattribuito dopo le sue dimissioni – non erano mai state normate prima.

Alle 7 era già completo il primo blocco di posti a sedere in piazza San Pietro, dopo l'apertura dei varchi.

A chi ha superato i rigidi controlli di sicurezza predisposti dal massiccio sistema di sicurezza, sono stati consegnati i libretti della messa funebre e una copia de L'Osservatore Romano del 31 dicembre scorso, listato a lutto per la morte di Joseph Ratzinger.

Alla messa sono attesi capi di stato stranieri, ma anche una delegazione delle autorità italiane. Già mercoledì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta per tutti gli edifici pubblici.

A seguire, secondo il programma diffuso dal Vaticano, l’Ultima Commendatio et Valedictio. Il corpo sarà quindi trasportato attraverso la basilica alle grotte vaticane per la tumulazione.

Benedetto ha scelto nel suo testamento una nicchia che in precedenza è stata di Giovanni Paolo II e Giovanni XIII, entrambi poi spostati dopo la beatificazione.

Nella bara di cipresso di Benedetto XVI saranno messi la medaglia e le monete coniate durante il suo regno, il pallio, vale a dire la stola bianca che per il Papa viene confezionata con la lana di due agnelli dei monaci trappisti delle Tre Fontane e tessuta, almeno nella tradizione, dalle monache di clausura di Santa Cecilia in Trastevere.

Nella bara sarà inserito anche il rogito – sigillato in un tubo metallico – cioè un breve riassunto del Pontificato.

Le celebrazioni

Nel messaggio sul sito del Vaticano si legge che potranno concelebrare con il Santo Padre:

- i Patriarchi e i Cardinali, che si troveranno, entro le ore 9.00, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata;

- gli Arcivescovi e i Vescovi, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca;

- i Presbiteri, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé.

