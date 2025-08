È diritto e dovere del capo di Stato maggiore esprimere la sua opinione nei forum appropriati e, una volta che il livello politico ha preso le decisioni, le Forze di difesa israeliane le eseguiranno con determinazione e professionalità - come è stato finora su tutti i fronti - fino al raggiungimento degli obiettivi della guerra. Lo ha affermato in un lungo messaggio su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, difendendo il capo delle Idf Eyal Zamir, raccomandato dallo stesso Katz per la posizione.

"Ritenevo che, nel crocevia in cui si trovava l'Idf, Zamir fosse il candidato più adatto per costruire e impiegare la forza militare di fronte alle numerose sfide alla sicurezza che ci attendono, grazie alla sua visione strategica, alle sue capacità e alla sua vasta esperienza", ha spiegato il titolare del dicastero della Difesa. Katz ha quindi sottolineato come, sotto la guida del Capo di Stato maggiore, "e insieme ai comandanti e ai soldati coraggiosi dell'Idf, e sotto la direzione del livello politico, l'esercito opera con una politica offensiva e con forza in Libano, Siria, Cisgiordania, Gaza e in altri fronti - conducendo un attacco straordinario, senza precedenti e vincente contro l'Iran".

Il ministro della Difesa ha quindi lodato l'operazione "Carri di Gideon", che ha "portato a molti successi contro Hamas a Gaza. Intere aree sono state conquistate e ripulite da terroristi e infrastrutture terroristiche, sia in superficie che nel sottosuolo, che per la prima volta sono state completamente distrutte". Katz ha poi affermato: "Il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi richiede ulteriori decisioni riguardo al modo in cui avanzare verso gli obiettivi della guerra: l'eliminazione di Hamas, la creazione delle condizioni per la liberazione degli ostaggi e la garanzia della sicurezza duratura degli insediamenti israeliani". "In qualità di ministro della Difesa responsabile dell'Idf per conto del governo, devo garantire che tutto ciò venga attuato, e così sarà", ha concluso.