"Non si è visto da nessuna parte il desiderio di costruire un dopo. E non vedo le condizioni né locali né internazionali". Lo ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che in un'intervista al Corriere della Sera ha lamentato che "manca la fiducia. E non puoi costruire prospettive se manca la fiducia. Per questo è così difficile: nessuno vuole parlare con l'altro". "Uno degli aspetti fondanti della guerra, non solo di questa ma di tutte le guerre, è il linguaggio violento", ha detto Pizzaballa, "un linguaggio di disprezzo, di rifiuto dell'altro, che inizia sempre prima della guerra e ne è una premessa. Il linguaggio violento porta a una mentalità violenta e infine all'uso della violenza". Per il patriarca di Gerusalemme la 'legge del piu' forte' "c'è sempre stata, non è un'invenzione del nostro tempo". "Gli organismi multilaterali e tutte le forme di garanzia non ci sono più, o non vengono considerati". Si è creato "un ginepraio assai complesso che richiederebbe soluzioni altrettanto complesse e lunghe nel tempo, ma anche una volontà che non c'è". Quanto ai 600 cristiani che vivono a Gaza, il patriarca ha spiegato che "durante la tregua, qualcuno era uscito, ma adesso sono rientrati tutti nel complesso della parrocchia. Per loro e' piu' sicuro rimanere li'. Non stanno bene. Sono preoccupati. Sono anche stanchi".