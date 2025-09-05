Dopo la diffusione del video di due ostaggi israeliani, il ministro della Difesa Israel Katz ha risposto minacciando un’intensificazione delle attività dell’Idf. «Le porte dell'inferno si sono aperte a Gaza. Viene dato il primo avviso di evacuazione a un palazzo di terroristi nella città di Gaza prima di un attacco. Quando la porta si aprirà, non si chiuderà più e l'attività delle Idf aumenterà, finché gli assassini e gli stupratori di Hamas non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo, altrimenti saranno distrutti», ha scritto il ministro su X.